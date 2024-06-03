Коммуникационная стратегия Фонда Росконгресс получила высокую оценку профессионального сообщества

В Москве состоялась торжественная церемония вручения премии XXV Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий».

Совместная работа Фонда Росконгресс, SPN Communications и «ИМА-Пресс» при поддержке Организационного комитета по подготовке и проведению Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в рамках масштабных международных бизнес-форумов получила пять наград и специальный приз юбилейного фестиваля.

На участие в премии были заявлены два знаковых проекта: «Продвижение экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка» и «ПМЭФ идет в новые страны: коммуникационная поддержка форума в 2023 году».

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил важность профессиональной подготовки к мероприятиям такого масштаба, которые и сами становятся коммуникативной площадкой для представителей бизнеса, науки и культуры целых континентов. «Отрадно получить признание профессионалов в преддверии открытия Петербургского международного экономического форума-2024. Считаю это высокой оценкой наших усилий в совершенствовании подходов к подготовке и проведению мероприятий высокого международного уровня. Разработка стратегии коммуникации – это синергия двух важных составляющих: знания «законов жанра» эффективной коммуникации и погружения в культурологический код аудитории. Использование этих аспектов позволяет планировать стратегию продвижения и информационной работы на самом высоком уровне, формируя позитивное отношение сторон к сотрудничеству и способствуя созданию конструктивной основы для будущего культурного и бизнес-диалога».

Главная миссия проекта «Продвижение экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка» состояла в укреплении имиджа России, и создании актуального образа африканских стран среди российской аудитории. Оператором проекта выступил Фонд Росконгресс при поддержке SPN Communications и «ИМА-Пресс». В рамках проекта было проведено пять анонсирующих мероприятий и организован пресс-тур на Форум журналистов из 27 африканских стран. Проект получили сразу две награды: серебро в номинации «Лучшая B2B/B2G PR кампания» и бронзу в номинации «Лучшая PR поддержка мероприятия».

Еще один проект, осуществленный при поддержке SPN Communications - «ПМЭФ идет в новые страны: коммуникационная поддержка форума в 2023 году» - взял почетную бронзу в номинации «Лучшая PR поддержка мероприятия» и еще две в номинациях «Выход на новый рынок» и «Лучшая B2B/B2G PR кампания». Также, проект взял специальный приз за масштаб. Одной из стратегических задач, которая стояла перед командами Фонда и агентства - в ограниченные сроки выстроить взаимодействие с новыми странами-партнерами России: Индией, Турцией, Саудовской Аравией и Оманом. Необходимо было создать эффективные коммуникации с целевой аудиторией этих стран, повысить узнаваемость и лояльность местного бизнеса и СМИ к ПМЭФ.

Саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка состоялись в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 года. Мероприятия были посвящены широкому спектру отношений между Россией и государствами Африканского континента, которые были представлены официальными делегациями из 48 стран и пятью крупнейшими интеграционными объединениями континента. Всего участие приняли более 9 тысяч представителей бизнеса, власти и СМИ из России и 104 иностранных государств, было построено более 50 выставочных стендов по ключевым отраслям сотрудничества России и стран Африки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса, пройдет 5-8 июня 2024 года. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.