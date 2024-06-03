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Пресс-релиз

Tenzor Cup Junior: итоги второго дня регаты имени Игоря Ченцова

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Андрей Михайлов

Еще больше ярких красок и эмоций подарил участникам второй гоночный день спортивной программы первого этапа международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 – регаты имени Игоря Ченцова!

Причина тому – детские соревнования Tenzor Cup Junior, которые традиционно проводятся в рамках спортивной регаты, и в этом году совпали с празднованием международного дня защиты детей.

В составе детского дивизиона собралось 30 участников. Самому младшему, 4-летнему Заганшену Всеволоду, посчастливилось попасть в состав команды в качестве запасного. А участники постарше, распределившись по командам, вышли на воду на детских швертботах Оптимист.

Эстафеты на воде включали интересные задания – огибания знаков, маневры по заданной дистанции, гребля черпаком и веслом, управление лодкой за гик и многое другое. Действовать надо было слаженно и четко – все как у профессиональных спортсменов!

Организаторы дали старт трем гонкам, а в четвертой соревновались только капитаны в индивидуальном мастерстве. По итогам соревнований победила дружба, а золотые медали получила команда «Сигма» в составе Мерзликиных Елисея и Олеси, Ченцова Игоря, Жильцова Петра, Храпковой Марии и Черепкова Святослава. В шаге от победителей соревнования финишировала команда «Solo Noi», в составе которых были дети опытных яхтсменов из одноименной команды-участницы турнира TIC-2024.
Подарки от сети салонов для детей и мам «Кенгуру» и сети семейных ресторанов Ribambelle получили все без исключения. Специальные призы были вручены участникам Tenzor Cup Junior от семьи Игоря Ченцова и Фонда Росконгресс.

Пока дети радовали тренеров и родителей своими успехами, на большой акватории Пестовского водохранилища развернулись нешуточные баталии между участниками основного турнира.

Вчерашние аутсайдеры проработали стратегию и сделали коррекции, что привело к отличным результатам. Так, команда «АХМАТ» Александра Божко, оформив победный хет-трик, вырвалась в лидеры турнирной таблицы.

Команда «Ахмат» Александр Божко: «Сегодня мы вышли на нужный гоночный ритм, и старались его удержать. Флот сильный, 15 команд в одной гонке, соперники все очень титулованные: куда ни посмотришь - одни звезды, чемпионы мира, Европы, России. Естественно, никто не дает никаких поблажек, и самое главное - приходить стабильно в топ-5. У нас были неплохие старты, хорошая техника и командная работа, что в совокупности приводило к победам в гонках. Но все решаться будет в заключительных гонках, на последних метрах дистанции. Так что мы не расслабляемся!»

На втором месте находится команда Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова стабильно отгонявшаяся оба соревновательных дня.

Команда Hubex/Pirogovo Михаил Шереметьев: «День для нас начался хорошо: в двух гонках лидировали, потом шли вторыми, но это было не фатально. Дальше тоже все получалось, но были и две неудачи. В заключительной гонке дня не смогли выбраться после неудачного старта. Направление ветра было очень непредсказуемое: видишь порыв, идешь на него, а он может раствориться, поэтому немножко не попадали с этими шифтами сильными. Я не следил за турнирной таблицей сегодня, могу отметить только, что команда «Ахмат» выиграла день. Я понимал, что мы тоже где-то в пятерке, а вот последняя гонка подвела нас очень сильно. Но завтра еще целый день. Поэтому будем восстанавливать силы, чтобы завтра закончить на подиуме».

На третью позицию поднялась команда ZID art Sailing Team Зорана Пауновича.

Зоран Паунович, команда ZID art Sailing Team: «День прошел с хорошим настроением. Сегодня, не все было идеально, но получилось закончить день победой, что очень важно для мотивации на завтрашний день. Я доволен. Соперники сильные, с ними всегда сложно гоняться, и я даже не могу кого-то выделить. В каждой гонке приходилось выкладываться, чтобы добиться хорошего результата. Все заезды были одинаково сложные. Хороший старт — это половина результата. Если старт удался, значит, надо просто добить до конца эту гонку, чтобы попасть в призовые места. Если не удался, тогда остается только догонять, И с большей вероятностью, в таком сильном флоте вероятность отыграться равна нулю. На финальный день задача стараться хорошо гоняться, не делать ошибок и удачно брать старты».

Плотной группой идет первая половина флота. В топ-10 по итогам второго гоночного дня вошли команды Skolkovo Sailing Team 1, Dolce Vita, Pavetra, Bars Sailing Team, KBR, Skolkovo Sailing Team 2, Z.

2 июня в заключительный день регаты определятся призеры первого этапа Tenzor International Cup 2024 – регаты имени Игоря Ченцова.

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