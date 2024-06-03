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Пресс-релиз

Международные киберучения пройдут на ПМЭФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Инфраструктуру виртуального государства будут исследовать 43 команды из 20 стран. Киберучения Standoff от компании Positive Technologies, лидера рынка результативной кибербезопасности, пройдут во время 27-го Петербургского международного экономического форума в онлайн- и оффлайн-форматах в рамках «Территории инноваций» — проекта фонда «Росконгресс» в сфере высоких технологий, науки и венчурных инвестиций. В ходе Standoff специалисты по ИБ смогут испытать навыки надежной защиты компаний и целых отраслей экономики в своих странах.

Для наглядности киберучения пройдут на специально созданном макете, представляющем виртуальное государство, где воспроизведены системы различных организаций, в том числе из финсектора, сферы промышленности, электроэнергетики, нефтегаза и ЖКХ. Все это позволит всем участникам по-настоящему проникнуться своей ролью в битве и раскрыть способности.

«В условиях растущих киберугроз и недостатка специалистов регулярные учения на киберполигоне становятся ключевым элементом построения системы результативной кибербезопасности. За восемь лет в Standoff приняли участие тысячи специалистов по ИБ со всего мира. Они учились друг у друга и повышали уровень своей экспертизы, чтобы эффективно защищать организации в реальной жизни. Такой международный обмен очень важен, потому что у киберпреступности нет национальности, и сообщество белых хакеров не должно замыкаться в границах своих стран. Нужно сообща противостоять этому глобальному вызову», — подчеркнул управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков.

В киберучениях примут участие 43 команд из 20 стран, в том числе из Узбекистана, Бангладеш, Вьетнама, Венесуэлы, Омана, Азербайджана, Индонезии, Казахстана и т.д. В числе красных команд (атакующих) будут группы до 10 исследователей безопасности с опытом тестов на проникновение. Они смогут проверить свои навыки выявления уязвимостей на примере систем, максимально приближенных к реальным. Синие команды (защитники) — это группы до 10 специалистов по ИБ. Команды защиты смогут попрактиковаться в выявлении и расследовании атак, а также проверить различные инструменты защиты. Также отдельно будут представлены группы реагирования (CERT): это команды (до 5 человек) от национальных центров по координации отражения кибератак, которые смогут продемонстрировать свои навыки анализа и исследования угроз.

Участие в Standoff на ПМЭФ позволит специалистам с помощью максимально реалистичной инфраструктуры познакомиться с разными инструментами защиты и техниками компьютерных атак, а также обменяться актуальными знаниями. Кроме того, каждый участник битвы сможет, не боясь негативных последствий для бизнеса протестировать свои гипотезы и стратегии, чтобы затем использовать этот опыт в повседневной работе.

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