Александра и Океан: как жители городов хотят назвать своих детей

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и медиахолдинг МАЕР провели масштабную акцию в десяти крупных российских городах. На цифровых рекламных панелях жителям рассказывали о самых популярных именах в их регионе и просили поделиться тем, как бы они хотели назвать своих детей.

Свои варианты жители Москвы, Воронежа, Тюмени, Уфы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Челябинска, Волгограда и Екатеринбурга направляли через специальный чат-бот в течение двух месяцев — с 1 апреля по 1 июня. Всего прислали около 250 имен, для девочек было немного, но больше — 51% от общего количества.

Наиболее популярные имена для девочек – Александра, Анна, Мария, Алиса, Анастасия, для мальчиков – Александр, Андрей, Артемий, Алексей, Марк. Из необычных имен — Океан, Север и Северина.

Как правило, в сообщениях в чат-бот приходило по два-три имени от одного человека, а в отдельных сообщениях встречалось и шесть вариантов имен.

«Это достаточно интересная тенденция. И нам хочется верить, что она говорит, в том числе о желании ответивших стать многодетными родителями. Такую тенденцию мы уже видим по большим социологическим исследованиям — по последним данным ВЦИОМа идея возрождения традиции многодетности близка 68% жителям России», — сказала глава АСИ Светлена Чупшева.

«Завершилась двухмесячная информационная кампания, которую мы проводили вместе с Агентством стратегических инициатив. За это время мы задействовали всю нашу сеть крупноформатных медиафасадов и цифровых экранов», — сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Он отметил, что в Год семьи, объявленный президентом России, ролики с самыми популярными детскими именами увидели порядка 23 млн человек.

«Нам удалось обеспечить около 927 млн визуальных контактов с информацией. И мы продолжим рассказывать жителям российских городов о социальных, образовательных, технологических проектах, которые реализуются под эгидой Агентства стратегических инициатив», — подчеркнул Константин Майор.