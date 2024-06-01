136 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024 к настоящему времени

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

В настоящее время участие в ПМЭФ подтвердили 17,1 тыс. человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран и территорий, сообщил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Сейчас ПМЭФ выступает в качестве одного из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами Российской Федерации», — сказал Антон Кобяков.

Он отметил, что форум оформился в полноценный институт национального развития. Показатели участия и интерес к форуму вышли на доковидный уровень.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что период восстановления деловой активности закончен и мы находимся в фазе роста. Показатели 2019 года превышены, и это говорит о том, что форум как инструмент коммуникации востребован мировым деловым сообществом, и интерес к нему продолжает расти», — добавил ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ.