На ПМЭФ-2024 состоится Совещание регуляторных органов в здравоохранении стран БРИКС

5 июня в Санкт-Петербурге «на полях» ПМЭФ-2024 состоится Совещание регуляторных органов в здравоохранении стран БРИКС в рамках Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность». Ответственными за проведение являются Минздрав России и Росздравнадзор. Оператор мероприятий в рамках плана председательства Российской Федерации в объединении БРИКС и организатор Петербургского международного экономического форума — фонд «Росконгресс».

В мероприятии примут участие представители национальных органов здравоохранения и регуляторных органов стран БРИКС, а также фармацевтических компаний.

В формате «круглого стола» состоится закрытая встреча регуляторов стран БРИКС для обсуждения ранее подписанного Меморандума о взаимопонимании между регуляторными органами стран БРИКС по вопросам сотрудничества в сфере нормативно-правового регулирования медицинской продукции и подключения к нему новых стран БРИКС. Будет предложено обсудить формирование Ассоциации регуляторов БРИКС и составить Итоговое

заявление.

Намечено проведение открытой панельной дискуссии регуляторных органов стран БРИКС и фармацевтического бизнеса, а также презентации продуктов и решений, созданных российскими фармацевтическими компаниями.