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Пресс-релиз

Развитие новых технологий здоровьесбережения обсудят на ПМЭФ

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Развитие современных технологий здоровьесбережения, инструменты управления биологическим возрастом, развитие медицинской науки в области долголетия в целях повышения качества и продолжительности жизни обсудят эксперты в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 5–8 июня 2024 года.

«Цели, которые ставит перед нами президент Российской Федерации в области демографии, требуют сфокусироваться на вопросах развития здоровьесберегающих технологий, развития медицинской науки, внедрения в практику передовых методов здравоохранения. Национальный проект «Новые технологии здоровьесбережения» направлен на поддержание исследовательской деятельности в области практической медицины, технологий будущего», — отметила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Экспертная дискуссия «Управление биологическим возрастом: миф или реальность» состоится в рамках деловой программы экосистемы «Здоровое общество» на одноименном пространстве ПМЭФ.

Биологический возраст — это оценка состояния человеческого организма не только по календарному возрасту, но и по его функциональным и биологическим характеристикам. Исследования показывают, что биологический возраст может отличаться от хронологического и быть более информативным показателем состояния здоровья и степени старения человека.

В рамках сессии участники обсудят, что включает в себя понятие биологический возраст, какими инновационными методами и методиками можно измерить биологический возраст, как добиться омоложения организма и замедления биологического старения, а также какое значение для системы здравоохранения имеют исследования в области управления биологическим возрастом.

Модератором сессии выступит заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации, д. м. н., лауреат Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники Ольга Кривонос: «Биологический возраст включает в себя множество факторов: от генетики человека до образа жизни и влияния факторов окружающей
среды. Развитие методов оценки биологического возраста, инструментов влияния на него приближает нас к решению задачи по замедлению старения, повышению активного долголетия, качества жизни».

Сессия состоится 6 июня 2024 года в 11:00, павильон G, конференц-зал G3.

Сессия «Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию» включена в трек «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритет государства» деловой программы Петербургского международного экономического форума. Модератор дискуссии — заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В сознании врачей и общества медицина ассоциируется прежде всего с болезнями. То есть акцент ставится на постановке диагноза и назначении лечения. В современном же мире все больше людей, имея доступ к информации, ищут способы всегда оставаться молодыми и здоровыми, тем самым заранее пытаясь избежать болезней. Поэтому необходимо менять болезнецентрическую модель медицины на здоровьецентрическую, направленную на активное долголетие и недопущение развития активной фазы заболеваний.

Такая модель — это мировой тренд, который начал активно внедряться и в России, ведь именно в России впервые в мире Алексеем Оловниковым была разработана измеримая теория старения клеток — теломерная, впоследствии удостоенная Нобелевской премии в 2009 г. Развитие медицинских технологий позволяет не просто увеличить продолжительность жизни, но и сделать ее максимально активной и здоровой. Для этого нужно знать причины, приводящие к старению клеток, и уметь это предотвратить. И начинать применение таких методик нужно еще в относительно молодом и зрелом возрасте, что позволит человеку оставаться активным на длительный период жизни. 

Сессия состоится 7 июня 2024 года в 12:00, павильон G, конференц-зал G4.

Трансляции деловой программы будут доступны на официальном сайте ПМЭФ в разделе «Деловая программа».

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