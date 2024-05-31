Регата имени Игоря Ченцова открыла программу Спортивных игр ПМЭФ

Регата имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

30 команд, состоящих из яхтсменов России, Белоруссии, Сербии и Германии, вышли на старт турнира, открывшего серию Tenzor International Cup 2024.

Директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов отметил, что Игорь Викторович Ченцов был душой и мотором парусного спорта, и теперь очень важно, чтобы его имя продолжало и дальше работать на благо его любимого дела.

«В последние годы Петербургский международный экономический форум стал настоящей лабораторией для внедрения новых перспективных форматов соревнований и международного сотрудничества. В этой связи хочу отметить команду Всероссийской федерации парусного спорта во главе с Сергеем Джиенбаевым и организаторов всей серии за качественную работу по приглашению иностранных спортсменов. Так, регата имени Игоря Ченцова поддерживает тренд на внедрение клубных соревнований, которые становятся одним из приоритетов в укреплении суверенной системы российского спорта. Хочу поздравить всех с тем, что регата Игоря Ченцова станет дебютным турниром в классе яхт MX700. Буквально на днях Минспорт России признал класс MX700 официальным классом яхт, и гонки в этом классе позволят спортсменам оформлять звания и спортивные разряды. Большая работа в этом направлении была проведена Минспортом России, Центром спортивной подготовки сборных России и Всероссийской федерацией парусного спорта. Именно в этом классе яхт российские компании успешно выполняют задачу импортозамещения и формирования отечественного флота. А проведение соревнований в этом классе на столь высоком уровне под эгидой Петербургского международного экономического форума усилит это начинание», – сказал Георгий Брюсов.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что Игорь Ченцов сыграл ключевую роль в том, чтобы турниры по парусному спорту заняли прочное место в программе крупнейших форумов.

«Игорь Викторович внес значительный вклад в развитие спортивной программы Петербургского международного экономического форума. 10 лет назад мы начинали с небольших соревнований. На сегодняшний день спортивная программа ПМЭФ – это более 20 серьезных спортивных мероприятий. Развитию спорта посвящена и часть деловой программы. Она существенно способствует развитию спортивных дисциплин и спортивного бизнеса», – заявил Александр Стуглев.

С пожеланиями от имени губернатора Московской области выступил министр физической культуры и спорта Алексей Перов.

«С первого визита в этот замечательный яхт-клуб сразу проникаешься положительными эмоциями и впечатлениями, которые уже сегодня, в день открытия соревнований, позволяют с уверенностью сказать, что мероприятие пройдет успешно. Слова благодарности за высокий уровень подготовки хочу выразить всем организаторам, Министерству спорта, Центру спортивной подготовки сборных команд, принимающей площадке. От имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева передаю всем участникам пожелания удачи, успешных гонок и пусть победит сильнейший», – сказал Алексей Перов.

Президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев отметил значимость регаты имени Игоря Ченцова для развития российских яхтсменов.

«Прекрасное мероприятие, и, как уже отметили предыдущие спикеры, парусный спорт давно стал визитной карточкой ПМЭФ, мероприятий Фонда Росконгресс, проходит много красивых и качественных мероприятий. Мы развиваем парусный спорт в России и во всем мире, теперь все больше иностранных участников будут приезжать. Уверен, что соревнования будут зрелищными. Стоит хорошая погода, дует ветер, поэтому хочу пожелать участникам регаты честной спортивной борьбы. Парусный спорт – это не только спорт, а образ жизни, также это был образ жизни для Игоря Ченцова. Мы вспоминаем его сегодня теплыми словами, светлая память. Мы будем продолжать его дело, любить и развивать парусный спорт. Спасибо всем организаторам турнира, Министерству спорта, участникам, судьям, организаторам», – отметил Сергей Джиенбаев.

Организаторы турнира Tenzor International Cup уже третий год успешно реализуют важную задачу – поддержки профессионального спорта и проведения турниров международного уровня внутри страны, на чем в приветственной речи сделала акцент Екатерина Цепляева, генеральный директор сети яхт-клубов Tenzor Sailing Club.

«Турнир Tenzor International Cup – крупнейшая парусная регата для профессионалов. Третий год мы привлекаем к участию лучшие парусные команды страны, интернациональные сборные команды, работаем с международной судейской коллегией, парусными федерациями в России и за рубежом, открываем новые парусные локации. В 2023 году мы успешно провели зимнюю серию Tenzor International Cup в классе J/70 в Турции. Это стало важным шагом в международной парусной интеграции. Теперь турнир Tenzor International Cup стал международным как по составу участников, так и по географии», – рассказала Екатерина Цепляева.

По завершении официальной части церемонии открытия и представления команд-участниц яхтсмены отправились на воду.

Первый гоночный день стал богатым на спортивные события, а результаты порой удивляли. Признанные фавориты турнира совершали грубые ошибки, было и несколько фальстартов, которые по правилам гонок сразу отправляли команду на последнее место в результатах, что отражалось на итоговых позициях.

Ветровые условия порадовали умеренным ветром, но он был рваным и нестабильным, поэтому многие вырвались вперед за счет хороших стартов и фактора везения.

В промежуточные лидеры по итогам 7 проведенных гонок вышли команды Hubex/Pirogovo, Skolkovo Sailing Team 1, Dolce Vita, PAVETRA и FFF Skolkovo.

Впереди еще два полноценных гоночных дня и расстановка в турнирной таблице может существенно поменяться. Регата продлится до 2 июня.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В Форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».