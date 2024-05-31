«Боруссия» и «Реал» определят победителя Лиги чемпионов

Erid:2RanymDijqJ

1 июня в Лондоне состоится главное событие еврокубкового сезона – финал Лиги чемпионов. В битве за титул на стадионе «Уэмбли» сойдутся «Боруссия» и мадридский «Реал».

Немецкий клуб выигрывал Лигу чемпионов в далеком 1997 году. «Реал» становился лучшим клубом Европы 14 раз в своей истории.

«Боруссия» может преподнести сюрприз

Накануне матча известный комментатор, футбольный эксперт и амбассадор букмекерской компании БЕТСИТИ Александр Неценко порассуждал о главных интригах финала.

«Любой здравомыслящий болельщик, который наблюдает за Лигой чемпионов, без запинки скажет, что «Реал» – фаворит встречи. И это чистейшая правда, если исходить из великолепного наследия тренера Карло Анчелотти и блестящего состава, собранного Флорентино Пересом, – подчеркнул Неценко. – Но я бы не спешил хоронить «Боруссию», тем более что аналитическая платформа Opta дает неплохие проценты на их успех в этом финале.

Понятно, что шансы «Реала» оцениваются выше. Если вспомнить, кого мадридцы прошли в плей-офф – а это «Манчестер Сити» и «Баварию», то становится совершенно очевидно, что они не просто так вышли погулять, а стремятся к 15-й победе в Лиге чемпионов. Однако «Боруссия», пожалуй, самая недооцененная команда турнира. Шансы дортмундцев мало котировались еще на групповой стадии. И, кроме их болельщиков, вряд ли кто-то рассчитывал, что «Боруссия» выйдет из группы смерти с «Миланом», «ПСЖ» и «Ньюкаслом», причем с первого места».

close 100% LEON KUEGELER/REUTERS

Неценко напомнил, что «Боруссия» не блистала в чемпионате Германии, где заняла пятое место и с трудом пробилась в Лигу чемпионов на следующий сезон. Однако эксперт отметил, что при главном тренере Эдине Терзиче, и, особенно, с приходом в клуб его помощников Нури Шахина и Свена Бендера, команда стала тактически вариативной. В этом Неценко видит сильную сторону «Боруссии».

«Такие хитрые лисы как Анчелотти легко просчитывают команды, которые действуют по одному сценарию. «Боруссия» научилась играть по-разному. Она может действовать на сдерживание, а может прессинговать, в чем, например, убедился мадридский «Атлетико». К командам, в арсенале которых несколько сценариев игры, сложно подготовиться. К тому же «Боруссии» в Лиге чемпионов фартит. Яркий пример: в матче с «ПСЖ» мяч шесть раз попадал в каркас ворот немецкого клуба! Понятно, что фарт в футболе – понятие размытое. Но удача сопутствует командам, которые добираются до титула. Так что я не готов утверждать на 100%, что «Реал» выиграет финал».

Эксперт в подтверждение своих мыслей привел еще один аргумент.

«Считаю, стоит обратить внимание на финалы еврокубков этого сезона. «Байер» перед матчем с «Аталантой» не проигрывал 51 встречу. Немецкий клуб был явным фаворитом, но потерпел поражение в финале Лиги Европы. «Фиорентина» на фоне «Олимпиакоса» смотрелась более опытной командой, которая в прошлом сезоне добралась до финала, а в этом отлично прошла по турниру, и которая располагала более сильным составом. Греческие команды в то же время никогда прежде не побеждали в еврокубках. Что случилось в финале мы все прекрасно знаем – «Олимпиакос» выиграл Лигу конференций. Применительно к Лиге чемпионов, я бы не стал исключать подобной истории», – сказал Неценко.

close 100% Susana Vera/Reuters

Букмекерская компания БЕТСИТИ видит фаворитом финала «Реал». Коэффициент на победу мадридцев в Лиге чемпионов 1.34. Триумф «Боруссии» оценивается в 3.50.

Града голов ждать не стоит

Финал Лиги чемпионов – это всегда ожидание яркого футбольного праздника. Однако, по мнению Неценко, вряд ли в матче будет забито много мячей.

«Боруссия» – низовая команда, в 9 из 12 матчей с ее участием не пробивался «тотал больше 2,5 мячей». Плюс дортмундцы могут выбрать оборонительный стиль, – объяснил Неценко. – Все выглядит так, что вряд ли можно ожидать результативного матча. Но это на бумаге. Мы все прекрасно понимаем: ошибка, срезка, неуклюжий зацеп, быстрый гол может повлиять на сценарий игры. Однако статистика подсказывает, что едва ли будет забито много голов. В последних пяти финалах команды забивали не более двух мячей. Более того, последние четыре финала заканчивались со счетом 1:0».

close 100% Violeta Santos Moura/Reuters

Тем не менее, Неценко считает, что «Реал» постарается доминировать на поле.

«Мадридцы скорее всего будут играть в атакующем стиле. Думаю, что «Боруссия»» постарается ловить соперника на контратаках. Тем более что в составе есть Карим Адеейми, который умеет убегать от защитников. Полагаю, что «Боруссия» также будет искать свои шансы на стандартах. «Реалу» будет просто и тяжело одновременно. Трудно, потому что у «Боруссии» труднопредсказуемый характер, и команда умеет обороняться. А легко – потому что «Реал» знает, как выигрывать Лигу чемпионов. И преимущество в личных встречах на стороне испанцев. «Боруссия» победила «Реал» всего лишь три раза в 14 матчах».

Аналитики БЕТСИТИ считают, что высокая результативность игры весьма вероятна. На вариант «тотал больше 2,5 мячей» можно поставить с коэффициентом 1.77. Коэффициент, что в матче будет забито меньше трех мячей, 2.17.

Кто из легенд уйдет красиво

Матч в Лондоне привлекает и еще одним сюжетом. Сразу несколько легенд завершают карьеры в своих клубах. Начо и Тони Кроос объявили, что покидают «Реал», а Марко Ройс уходит из «Боруссии». Кто их них может громко хлопнуть дверью на прощание, совершив результативное действие?

Коэффициент в БЕТСИТИ на гол Ройса 6.00, на гол Крооса 7.00. Коэффициент, что забьет Начо, 15.00.

«В таких матчах, как финал Лиги чемпионов, всегда хочется символизма, киношности, чтобы в рубрике «Заметный герой» можно было отдать пальму первенства легендам. Однако реальность приближает нас к другим персоналиям», — считает Неценко. – Нет ощущения, что тот же Ройс выйдет в стартовом составе. В то же время нередко в таких знаковых матчах отдается дань уважения ветеранам.

close 100% Kai Pfaffenbach/REUTERS

Вспомним финал Лиги Европы, где на замену вышли легенды «Аталанты» Толой и Хатебур. В «Интере» Жозе Моуриньо в концовках обязательно появлялся Марко Матерацци. Так что жду, что Ройс выйдет на поле. А вот хватит ли ему времени, чтобы забить гол, большой вопрос. Задача огорчить «Реал» не самая простая. Хотя вот Лунин подхватил простуду, вероятнее всего, в воротах «Реала» появится Тибо Куртуа. Кто знает, может быть, мы станем свидетелями сказки, которую всегда ждем в финалах».

И все-таки, по мнению Неценко, больше шансов отличиться у других футболистов. Эксперт считает, что в контексте результативных действий стоит обратить внимание на форварда «Реала» Винисиуса и защитника «Боруссии» Матса Хуммельса.

«Винисиус отлично проявил себя в Лиге чемпионов, в том числе дважды забил в плей-офф. Это футболист, который умеет завершать моменты и их создавать. Хуммельс давно в «Боруссии», его опыту можно позавидовать. С моей точки зрения, в этом сезоне он показывает образцовую игру центрального защитника. Он не только разрушает атаки соперника, но и может отдать длинный качественный пас, а также хорош в верховой борьбе. Я бы выделил этих игроков».

БЕТСИТИ дает на гол Винисиуса коэффициент 2.30. Гол Хуммельса оценивается коэффициентом 15.00.

До финала Лиги чемпионов осталось совсем немного. Самое время подогреть интерес к игре вместе с БЕТСИТИ!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

РЕКЛАМА