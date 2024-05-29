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Пресс-релиз

От санкционных проблем - к подготовке кадров: российский бизнес фокусируется на развитии

Впервые с 2022 года внешнеторговые барьеры перестали быть главной проблемой российских компаний. Половина российских бизнесменов отметили улучшение ситуации за последние полгода, а доля руководителей российского бизнеса, ожидающих улучшения и сохранения текущего положения дел в компании, выросла до рекордных 87%. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» в рамках исследования «CEO-барометр», специально подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму-2024 в рамках экспертно-аналитического сотрудничества с Фондом Росконгресс.

Позитивный взгляд лидеров на перспективы на ближайшие полгода подтверждается приоритетами, обозначенными респондентами. В предстоящие месяцы привлечение и удержание сотрудников останется приоритетом развития для бизнес-лидеров. На второе место респонденты поставили рост выпуска продукции и услуг, на третье и четвертое – выход в новые сегменты клиентов и диверсификацию портфеля продуктов.

«Подобные результаты свидетельствуют об адаптации российского бизнеса к ограничениям, вызванным геополитическими факторами. Список приоритетов компаний говорит про развитие и рост. Однако главным сдерживающим фактором выступает рынок труда. Доля лидеров, отметивших кадровый вопрос приоритетным, растет и достигла рекордных 43%», – комментирует директор института «Яков и Партнеры» и соавтор исследования Елена Кузнецова.

Частью ответа на кадровый вопрос является развитие автоматизации, в том числе с применением искусственного интеллекта. Однако несмотря на то, что доля руководителей, считающих, что искусственный интеллект повлияет на их компании на горизонте одного года, выросла до 70%, пока этого эффекта от технологии они не ожидают. Лидеры убеждены, что в ближайшей перспективе искусственный интеллект в первую очередь поможетснизить затраты, увеличить выручку и повысить степень персонализации продуктов.

В анонимном опросе приняли участие около 150 руководителей компаний всех основных отраслей российской экономики, включая банковскую, ИТ и телеком, металлургию, нефтегазовую и горнодобывающую промышленность, розничную торговлю и электронную коммерцию, сельское хозяйство, химическую промышленность, машиностроение и энергетику, транспорт и логистику, медицину, фармацевтику и прочие. К участию приглашались руководители организаций с ежегодным оборотом более 5 млрд рублей.

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