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Пресс-релиз

Выставка «Национальные бренды БРИКС» в Санкт-Петербургской академии художеств пройдет в дни работы ПМЭФ-2024

В рамках Плана председательства России в БРИКС в 2024 году в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина на Васильевском острове 6 июня с.г. откроется выставка «Национальные бренды БРИКС», посвященная культурной идентичности стран, входящих в объединение. Открытие выставки приурочено к проведению Петербургского международного экономического форума, главной темой которого заявлена «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На выставке будут представлены документальные ленты из Госфильмофонда и арт-инсталляции, созданные студентами.

«Главное послание, которое несет эта уникальная выставка, заключается в том, чтобы участники мероприятия увидели, как разнообразие и потенциал традиционных духовных и культурных ценностей стран БРИКС, представленный в исторической перспективе и в видении современной молодёжи, выступают основой конструирования нашего общего будущего», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

К участию в открытии выставки приглашены Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, послы стран БРИКС, председатель правления и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации, подчеркнула, что выставка станет важной платформой для обмена опытом в области культуры между странами БРИКС и будет способствовать взаимопониманию народов. «Национальные бренды несут в себе богатство нашего разнообразия и демонстрируют силу наших общих ценностей. Именно национальные бренды могут стать мощным инструментом для укрепления взаимопонимания и уважения между нашими народами», – сказала Ольга Любимова.

«Кино, как часть нашей великой культуры, всегда находилось в центре общественной жизни, фиксируя и отражая окружающую действительность, важные исторические моменты. Являясь основным архивом кинофильмов, Госфильмофонд России хранит поистине уникальную коллекцию. Мы рады возможности в рамках культурной программы ПМЭФ показать его гостям и участникам небольшую ее часть. В этом году Россия приняла эстафету председательства в БРИКС. Это событие нашло отражение в выставке киноплакатов, которую мы представляем в Санкт-Петербурге. Посетители могут увидеть уникальную подборку киноафиш из хранилища Госфильмофонда и собрания РОСКИНО, в разные годы выпущенные к кинопрокату национальных фильмов стран-участников объединения, которые с успехом шли на экранах отечественных кинотеатров, а также афиши советских и российских фильмов, приуроченные к показам этих картин в странах БРИКС. Кроме того, мы подготовили специальную серию кинопоказов, куда вошли фильмы, снятые в государствах-участниках партнерства», – поделился генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов.

В памятнике архитектуры эпохи классицизма на Васильевском острове – прославленной Санкт-Петербургской академии художеств создается три пространства. В одном – экспозиция, знакомящая с наиболее яркими лентами режиссеров-документалистов из коллекции Госфильмофонда России. Видеоряд будет поддержан коллекцией постеров, плакатов.

В зале скульптур будут представлены работы студентов, вдохновлённые характерным природным и животным миром стран, входящих в БРИКС.

В конференц-зале Академии художеств в рамках вечернего приема, партнером которого выступает Мурманская область, состоится выступление российского баритона, народного артиста РФ Василия Герелло.

Мурманская область познакомит участников ПМЭФ с арктической кухней, повара Заполярья удивят посетителей своим мастерством и новыми гастрономическими сочетаниями.

«Наравне с главными символами Кольского севера – северным сиянием и единственным в мире атомным ледокольным флотом – блюда арктической кухни за последние годы стали визитной карточкой Заполярья и настоящим открытием для гурманов, сыграв важную роль в кратно увеличившемся туристическом потоке. Мы с удовольствием познакомим гостей ПМЭФ и наших зарубежных партнеров по БРИКС с арктической кухней и нашей региональной идеологией «На Севере – жить!», ставшей настоящим национальным брендом», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Автор концепции экспозиции – Семён Михайловский. «На выставке представлены работы студентов, с воодушевлением создававших арт-объекты, олицетворяющие страны БРИКС. Для студентов проект, безусловно, стал прекрасной возможностью самореализации», – отметил Семен Михайловский.

Выставка будет принимать посетителей 3 дня – с 6 до 8 июня.

Творческим директором и организатором выставочного направления, демонстрирующего креативные достижения и культурное разнообразие народов России и стран БРИКС, выступила заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина.

Партнером программы является «ВКонтакте» – основная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис. Генеральный медиапартнер – «Газпром-медиа Холдинг».

Информационная поддержка мероприятия – Медиахолдинг Independent Media.

Оператор мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС – Фонд Росконгресс.

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