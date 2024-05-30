Финал четырех в Бресте: кто выиграет «Дивизион Восток» SEHA-Gazprom League?

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«Мешков Брест» не проиграл в этом сезоне ни одного матча. «Чеховские медведи» мечтают завоевать хотя бы один трофей за год. «СКА-Минск» рассчитывает взять реванш у брестчан. А «Виктор» нацелен на сенсацию. Совсем скоро эти четыре команды выяснят, кто из них сильнее в главном гандбольном турнире года.

Если в ближайший уик-энд самое важное событие в футболе — финал Лиги чемпионов, то для гандбола это — Финал четырех «Дивизиона Восток» SEHA-Gazprom League. Турнир, официальным партнером которого в ноябре стала букмекерская компания БЕТСИТИ, уже полюбился большой аудитории болельщиков и стал отличной альтернативой еврокубкам.

В этом сезоне участниками «Дивизиона Восток» SEHA-Gazprom League стали пять российских, четыре белорусских клуба и даже команда, представляющая Китай.

А теперь сильнейшие команды сойдутся в Финале четырех, который пройдет в Бресте с 31 мая по 2 июня. За титул сразятся «Мешков Брест», «Чеховские медведи», «СКА-Минск» и «Виктор».

Опыт против амбиций

Откроет Финал четырех «Дивизиона Восток» SEHA-Gazprom League российское противостояние «Виктор» — «Чеховские медведи». Подмосковный клуб, ведомый легендарнейшим тренером Владимиром Максимовым, выглядит мастодонтом не только в этой паре, но и на фоне всего турнира. 21-кратные чемпионы России без осечек прошли групповой этап, одержав восемь побед, а в четвертьфинале уверенно выбили «Пермских медведей».

close 100% Пресс-служба SEHA-Gazprom League

Подмосковный клуб дважды встречался в «Дивизионе Восток» SEHA-Gazprom League с «Виктором» на групповом этапе. Оба раза перевес был на стороне «Чеховских медведей» — победы 30:26 и 39:29. Также подмосковный клуб был сильнее и в чемпионате России, дважды обыграв «Виктор» со счетом 34:30 и 38:30.

Тем не менее, «Виктор» не из тех команд, которые готовы отступать. На групповом этапе ставропольцы стали третьими, но зато затем обрели статус сенсации «Дивизиона Восток» SEHA-Gazprom League. Команда Владимира Полетаева показала зубы еще на старте турнира, в матче-блокбастере отобрав очки у «СКА-Минск». А в четвертьфинале «Виктор» выбил едва ли не главного фаворита турнира — московский ЦСКА — подарив себе и своим болельщикам сказку. В первом матче ставропольцы уступили 30:37, но затем в гостях отыграли семь (!) мячей, одержав невероятную победу 33:25!

Может быть, мы увидим от «Виктора» сенсацию и в Финале четырех?

Известный в прошлом гандболист, чемпион мира, Европы и олимпийских игр в Сиднее Станислав Куличенко считает фаворитом пары «Чеховских медведей».

«Дело даже не в том, что подмосковный клуб — многократный чемпион России. В этом сезоне мы увидели беспрецедентную картину. «Чеховские медведи» на российском уровне не выиграли на одного трофея, что видеть, мягко говоря, непривычно. Владимир Максимов — амбициозный тренер. Он будет настраивать команду не только на победу в матче с «Виктором», но и во всем турнире. Это последняя возможность для «Чеховских медведей» выиграть трофей в этом сезоне», — отметил он.

Мотивация у этой команды, считает Станислав Куличенко, запредельная.

close 100% Пресс-служба SEHA-Gazprom League

Котировки БЕТСИТИ также указывают, что «Чеховские медведи» — фавориты матча. Поставить на победу подмосковного клуба можно с коэффициентом 1.08. Успех «Виктора» оценивается в 6.40.

Прошлогодний ремейк и белорусское класико

Кульминацией первого дня Финала четырех станет соперничество «Мешков Брест» — «СКА-Минск». Многолетнее противостояние команд называют белорусским класико. Кроме того, встреча «Мешков Брест» — «СКА-Минск» — это повторение прошлогоднего финала «Дивизиона Восток» SEHA-Gazprom League. Тогда брестчане выиграли престижный титул.

В этом сезоне «Мешков Брест» и «СКА-Минск» встречались в решающих матчах всех турниров. И победа оставалась неизменно за командой Эдуарда Кокшарова. «Мешков Брест» собрал все возможные награды, выиграв чемпионат Белоруссии, Кубок и Суперкубок страны.

«СКА-Минск» наверняка захочет отыграться за предыдущие поражения и взять, наконец, верх над «Мешков Брест» в последнем турнире сезона. Тем более что столичный клуб показал силу, выбив в четвертьфинале «Дивизиона Восток» SEHA-Gazprom League амбициозный «Зенит» с лучшим правым полусредним группового этапа в составе Дмитрием Киселевым, дважды отметив победу — 32:27 и 31:30.

close 100% Пресс-служба SEHA-Gazprom League

«Мы рассматриваем команды к контексте этого сезона, и преимущество на стороне «Мешков Брест», — рассуждает Станислав Кулинченко. — Плюс брестчане будут играть при своих болельщиках. Я прекрасно знаю, какая поддержка в Бресте, как заполняются трибуны, на каком уровне находится организация матчей. И, конечно, это работа тренерского штаба, подбор игроков».

При этом «СКА-Минск» Куличенко также называет амбициозной командой, отмечая, что там достаточно много перспективных молодых игроков.

«Это духовитая команда, которая может навязать борьбу. К тому же Финал четырех — скоротечный турнир, в котором может произойти все что угодно», — продолжает он.

Однако, фаворитом Куличенко все-таки видит «Мешков Брест».

Аналитики БЕТСИТИ также видят фаворитом матча «Мешков Брест». Коэффициент на победу брестчан 1.28. Поставить на то, что в финал пробьется «СКА-Минск», можно с коэффициентом 3.30.

Защита титула

Квинтэссенция SEHA-Gazprom League «Дивизиона Восток» состоится 2 июня. Аналитики БЕТСИТИ предрекают, что в решающем матче сойдутся «Мешков Брест» и «Чеховские медведи». Если это случится, то брестский клуб будет защищать титул, добытый в прошлом году в Санкт-Петербурге. Также хозяева площадки могут установить впечатляющее достижение. «Мешков Брест» идет по сезону в духе «Байера», ни разу не проиграв, и может зафиксировать свою непобедимость.

Для «Чеховских медведей» ставки тоже будут высоки, так как никогда прежде подмосковный клуб не оставался без трофеев за сезон.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, наибольшая вероятность выиграть «Дивизион Восток» SEHA-Gazprom League у «Мешков Брест». Победа хозяев площадки в турнире оценивается коэффициентом 2.00. Коэффициент на то, что титул возьмут «Чеховские медведи», 2.50. Шансы стать победителями «Дивизиона Восток» SEHA-Gazprom League у «СКА-Минск» невысоки — коэффициент 6.00, а у «Виктора» и вовсе скорее призрачные — коэффициент на ставропольцев 30.00.

close 100% Пресс-служба SEHA-Gazprom League

«Я бы видел «Мешков Брест» фаворитом всего турнира. Пристально слежу за этой командой, так как там немало игроков из моего родного Краснодарского края, а у руля стоит мой партнер по сборной России Эдуард Кокшаров. На мой взгляд, «Мешков Брест» нашел баланс в составе, команда показывает достойную, солидную игру. Будет очень интересно. Я как профессионал буду прежде всего болеть за красивый гандбол», — говорит Куличенко.

По его словам, сейчас на первый план выходит скорость, техническое оснащение, физическая выносливость.

«Хочется, чтобы команды старались играть в современном стиле. Это важно еще и потому, чтобы российские и белорусские клубы, сборные были конкурентноспособны, когда вновь вернутся на международную арену. Повторюсь, что приоритет в гандболе сейчас — в сторону скорости, физической выносливости. Мне хочется пожелать абсолютно всем командам хорошей, красивой, спортивный игры. Пусть победит сильнейший. А мы будем переживать и, уверен, наслаждаться красивым гандболом!» — подытожил Станислав Кулинченко.

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