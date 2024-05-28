Подведены итоги работы крауда по сбору тем для ПМЭФ-2024

Подведены итоги работы по сбору тем на крауд-платформе идея.росконгресс.рф для Петербургского международного экономического форума — 2024.

На приглашение к работе откликнулись почти 3 тыс. пользователей крауд-платформы, 1047 из которых стали авторами тем. Всего было предложено свыше 2 тыс. тем для возможного обсуждения на предстоящем форуме и оставлены тысячи комментариев по ним от участников.

Благодаря инициативности участников фонду «Росконгресс» удалось выявить общественный взгляд на проблемы и определить приоритетные темы для обсуждений.

Изучение и анализ опубликованных предложений позволил выделить основные тематические группы, интересующие участников. Наиболее популярные из них:

• Группа «Государство и общество»: взаимодействие органов государственной власти и населения, эффективное государственное и муниципальное управление — 245 тем.

• Группа «Медицина, фармацевтика, здравоохранение и ЗОЖ»: качественная и доступная медицинская помощь, профилактика заболеваний и популяризация здорового образа жизни — 178 тем.

• Группа «Спорт, культура, досуг, туризм и креативные индустрии»: развитие креативных индустрий, культуры, спорта и соответствующей инфраструктуры, качественный досуг и внутренний туризм — 167 тем.

• Группа «Качество жизни и социальная политика»: улучшение качества жизни, борьба с бедностью и поддержка социально незащищенных слоев населения — 162 темы.

• Группа «Новые технологии, инновации, наука и изобретения»: инновации во всех сферах науки и техники, развитие перспективных цифровых технологий и поддержка изобретательства — 161 тема.

Также определены имена 25 авторов наиболее востребованных предложений. Они получат приглашение на очную часть ПМЭФ-2024 и смогут принять непосредственное участие в работе форума.

Приглашенными участниками стали: Владислав Лагойда , Никита Наумов, Андрей Бедняков, Екатерина Афанасьева, Анна Петровская, Сергей Косогор, Анастасия Малышева, Сергей Кудинов, Олег Волков, Сергей Николаев, Юлия Морозова, Олеся Турко, Александр Хорьков, Александра Драницына, Ренат Хасанов, Николай Мартынов, Лиза Майер-Мараховска, Ринат Абдюханов, Сергей Чернышев, Руслан Абдуллин, Дмитрий Калтаченко, Александр Парамонов, Надир Сивов, Екатерина Медведева.

Петербургский международный экономический форум пройдет 5–8 июня в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».