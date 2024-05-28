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К ПМЭФ-2024 подготовлен информационно-аналитический дайджест о состоянии ГЧП в России в 2023 году

Текущее состояние и динамика развития российского рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) анализируется в первом выпуске ежеквартального информационно-аналитического дайджеста «Государственно-частное партнерство в России: итоги 2023 года и основные тренды». Его подготовили Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) совместно с Минэкономразвития России и компанией «Технологии Доверия» (ТеДо) в рамках экспертно-аналитического сотрудничества с Фондом Росконгресс. Материал приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму-2024.

Важным аспектом реализации проектов на принципах ГЧП является то обстоятельство, что в условиях ограниченности бюджетных средств с привлечением частного капитала объекты создаются раньше и быстрее начинают давать бюджетную и социально-экономическую отдачу. Такие проекты, например, дают прирост валового регионального продукта от использования местной продукции и привлечения локальных подрядчиков, а также за счет увеличения заработной платы и покупательской способности вовлеченных сотрудников. Эти эффекты наступают уже на инвестиционной стадии проекта и кратно увеличиваются на эксплуатационной.

Дайджест содержит развернутую инфографическую информацию об основных трендах развития ГЧП и рейтинг регионов по уровню развития ГЧП-партнерства. Отдельные блоки документа посвящены навигатору мер поддержки ГЧП, трендам нормотворчества и правоприменения в этой сфере.

В России по итогам 2023 года действует 3427 соглашений о реализации ГЧП-проектов на 4,8 трлн руб. общих инвестиций, включая 3,3 трлн руб. (69%) - внебюджетных, отмечается в материале. В среднем на один проект приходится 1,4 млрд руб. общих инвестиций. Большинство ГЧП-проектов реализуется в форме концессионных соглашений.

«Государственно-частное партнерство в условиях текущей макроэкономической ситуации остается ключевым механизмом взаимодействия государства и бизнеса. Объем законтрактованных в 2023 году инвестиций в проекты ГЧП достиг рекордного значения и вплотную приблизился к отметке 1 трлн руб., что подтверждает востребованность этого механизма у инвесторов при реализации инфраструктурных проектов. Достижению таких результатов способствовало в том числе принятие 10 июля 2023 года системного закона № 296-ФЗ в сфере ГЧП, над которым Минэкономразвития России как регулятор в сфере государственно-частного партнерства работало с привлечением бизнеса, органов власти и экспертов. В настоящее время перед нами стоят новые и амбициозные задачи, в том числе по развитию механизмов ГЧП в космосе и промышленности, реализация которых позволит вывести государственно-частное партнерство на новый уровень взаимоотношений бизнеса и власти», - рассказал на страницах дайджеста первый заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов.

Наибольшее количество ГЧП-проектов реализуется в сфере ЖКХ и энергоснабжения - 2763 соглашения на 1,2 трлн руб. Около 14% проектов - 489 соглашений на 0,9 трлн руб. - реализуется в социальной сфере. Речь идет об образовании и науке, здравоохранении, спорте культуре, досуге и туризме. Наибольший объем инвестиций законтрактован в транспортной сфере - 117 соглашений на 2,4 трлн руб.

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