Стали известны итоги конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

С 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде прошло главное событие по цифровой экономике — конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Мероприятие посетило 9 812 человек из 89 регионов России и 25 стран. На выставочной экспозиции было представлено 156 стендов с технологичными решениями российских и международных компаний. Общая площадь конференции составила 18.000 м2. В рамках деловой программы состоялось 107 дискуссий, на которых выступили 785 спикеров. За время проведения конференции было подписано 141 соглашение, включая международные – с Китаем, Кубой и Ираном.

На площадке ЦИПР-2024 представители бизнеса и власти традиционно обсудили актуальные вопросы цифровой трансформации ключевых отраслей экономики. В конференции приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый председатель правительства РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент ПАО ГМК Норильский никель Владимир Потанин, генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашев, генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, директор фирмы «1С» Борис Нуралиев и другие представители госкорпораций и компаний.

В первый день ЦИПР-2024 прошло главное пленарное заседание «Технологическая независимость промышленной России», на котором Михаил Мишустин обсудил с руководителями ИЦК промежуточные результаты по цифровой трансформации промышленности и последующие планы. Глава правительства сообщил о запуске нового инструмента поддержки для организаций, которые станут применять российские решения по «тяжелому» ПО. Планируется компенсировать до половины затрат на внедрение ключевых классов отечественного инженерного и промышленного программного обеспечения.

В заключительный день ЦИПР посетил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, который вместе с депутатами осмотрел выставочную экспозицию и провел выездное заседание Комитета на площадке конференции.

«В 2024 году ЦИПР еще больше закрепил за собой статус главного цифрового мероприятия страны. Огромное количество гостей и участников, интересных стендов, продуктивных переговоров и подписаний. Только от Нижегородской области мы подписали более 30 различных документов, предусматривающих развитие сотрудничества региона с крупнейшими компаниями. Наши ИТ-компании на ЦИПР-2024 представили более 50 различных разработок. И самое приятное, что достижения отрасли смогли увидеть все желающие. В «открытый день» на площадке конференции можно было увидеть даже родителей с совсем маленькими детьми. Быть может, такие впечатления затем помогут в выборе профессии. Спасибо всем, кто участвовал в проведении ЦИПР!» - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках ЦИПР ключевые игроки рынка презентовали новые решения.

● Сбер анонсировал новое поколение ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным.

● Госкорпорация «Ростех» представила ряд решений, в частности, защищенную почтовую систему DeepMail, которая полностью заменяет аналогичные решения американской компании Microsoft; систему противодействия мощным кибератакам RT Protect EDR, обеспечивающую надежную защиту от хакерских нападений на ИТ-инфраструктуры организаций; удостоверяющий центр «Основание», благодаря которому россияне, находящиеся за границей, смогут получать госуслуги на территории РФ, а также городскую систему доступа SmartAirkey, призванную обеспечить комфортную, безопасную и безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями.

● «Открытая мобильная платформа» продемонстрировала операционную систему Аврора 5.0, компания показала интерфейс отечественной разработки, набор доступных приложений, модификации и свитчеры.

● АО «ОКХ «Уралхим»» продемонстрировала цифрового двойника технологических процессов предприятия, который полностью заменил иностранный софт.

● Российская космическая компания «Бюро 1440» объявила о сотрудничестве с «РЖД» и «Аэрофлотом» в части применения спутниковых технологий в транспорте. В рамках соглашения планируется обеспечить доступ пассажиров к стабильному и высокоскоростному интернету.

● Производитель электроники Fplus разработал и выпустил первый российский четырехсокетный сервер серии «Буран». Устройство базируется на процессорах Intel Xeon Scalable четвертого поколения, его производительность более чем на 50% превышает показатель моделей на процессорах предыдущего поколения.

● Холдинг «Т1» сообщил, что готовится вывести на рынок АСУ ТП «Силарон» для крупных предприятий с непрерывным производством. Уже создан опытный образец комплекса, который сейчас проходит тестирование. Аппаратная часть построена на отечественной компонентной базе, сборка устройств будет осуществляется на территории России. Ожидается, что на первых порах будет производиться до 3,5 тыс. модулей в год.

● «КАМАЗ» «вживую» продемонстрировал работу отечественной цифровой платформы Kamotive. Посетители стенда смогли увидеть, как инженеры из нескольких компаний с помощью Kamotive совместно разрабатывают модель автобуса.

● «Аквариус» и Nemifist показали компьютер с впечатляющими характеристиками. В качестве процессора установлен AMD Threadripper PRO 7995WX, который получил 96 ядер Zen 4. Процессор поддерживают 192 виртуальных потока. Базовая частота составляет 2,5 ГГц, а в режиме Boost она повышается до 5,1 ГГц.

● ДИТ Москвы в тестовом режиме открыл для российских разработчиков доступ к двум новым компонентам собственной технологической платформы Mos.Tech: сервису для управления ИТ-проектами Mos.Track и сервису работы с документацией Mos.Wiki.

В рамках ЦИПР-2024 было подписано более 140 соглашений, среди которых международные - с Китаем, Кубой и Ираном. В частности, Ростелеком подписал соглашение с китайской международной инвестиционной корпорацией «Хуамин». Договор предполагает многопрофильное сотрудничество в области ИКТ. ГК «Солар» и кубинский сервис-провайдер и разработчик Segurmática дали старт комплексному сотрудничеству в сфере развития ИБ решений, технологий кибербезопасности и поддержки экспорта.

«Ежегодно ЦИПР служит площадкой для кооперации, обмена опытом и развития международного сотрудничества между компаниями высокотехнологичного сегмента. В этом году иностранные делегаты приняли участие во всех блоках конференции: мероприятие посетили представители 25 стран, на выставке свои решения продемонстрировали компании из Китая, Республики Беларусь и других, было подписано 15 соглашений о международном сотрудничестве, прошел международный киберчемпионат, на участие в котором подали заявки команды из 21 страны. Мы планируем и дальше развивать международный блок и расширять возможности взаимодействия со странами-партнерами», - рассказала директор и сооснователь ЦИПР Ольга Пивень.

На ЦИПР состоялась выставка цифрового искусства Decipraland, которая объединила более 40 художников и более 70 произведений цифрового искусства, они транслировались на медиа-экранах. Тема этого года — (RE)VISION, переосмысляя цифровую эстетику. Также на улицах Нижнего Новгорода были размещены 6 цифровых скульптур в дополненной реальности от мультимедиа-художников Максима Пшеничных, Kolbovskiy, Anna Polani и Анастасии Вишневецкой.

22 мая были объявлены победители деловой премии за самые выдающиеся достижения в области цифровых технологий CIPR Digital. В 2024 году на участие в премии было подано 480 заявок от ведущих российских компаний, ведомств и субъектов РФ. 458 заявок вошло в лонг-лист премии по итогам технического отбора. Жюри премии под председательством Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева определило победителей в каждой из 13 номинаций.

Помимо деловой программы в рамках ЦИПР прошли чемпионаты, фестивали и спортивные состязания.

Российский экологический оператор организовал уличную зону «Уберу», где участники могли узнать о переработке отходов и цифровых сервисах, которые делают процесс простым и удобным, а также об осознанном подходе к экологии и ответственному потреблению.

Также состоялся масштабный «Фестиваль роботов. Дети». Гости увидели робобои, смогли попрактиковаться в моделировании 3D-руки, сборке 3D-пазлов, программировании роботов, а также симуляции полетов на дронах.

На ЦИПР прошел финал Международного киберчемпионата по информационной безопасности. Организатором соревнований выступил ГК «Солар» при поддержке Минцифры России. Было получено более 180 заявок на участие из 21 страны. Из них в отборочном этапе приняли участие 40 команд из 19 стран. Решающее соревнование прошло между 7 командами из России, Туркменистана и Мьянмы. Битва проходила в формате Red vs Blue. Роль белых хакеров («красных» команд) выполняли специально подготовленные специалисты, а сами финалисты защищали критически важные объекты от их атак в составе «синих» команд. Лидером соревнований стала команда из России, которая за время решающей битвы не потеряла ни одного балла из 2024.

Более 70 студентов из 13 регионов приняли участие в «НЕЙМАРК.Хакатоне». Участники в течение трех дней работали в 10 командах над идеями по созданию идеальной университетской модели кампуса. Первое место заняла сборная команда из студентов Ивановской, Нижегородской, Самарской, Челябинской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края с проектом «Терра — кампус будущего». Участники разработали идею кампуса как мини-города с полноценными зданиями-лабораториями, учебными центрами, МФЦ для студентов и особым подземным зданием-куполом, где каждый может присоединиться к созданию инноваций.

В рамках культурно-развлекательной программы ЦИПР-2024 также состоялась IV Парусная регата РУССОФТ. В этом году гонка объединила в захватывающем состязании на берегах Волги команды не только компаний, входящих в РУССОФТ, но и участников ЦИПР.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли в рамках ЦИПР-2024 фиджитал-фестиваль «Лед и скорость». Это сочетание классического и киберспорта, в котором команды соревнуются в играх как на приставках, так и на реальном поле. С проектами по фиджитал-спорту также ознакомился заслуженный тренер России Станислав Черчесов.

С 20 по 26 мая прошел масштабный технологический фестиваль ЦИПР Tech Week, состоящий из образовательно-развлекательных мероприятий различных видов: лекции и паблик-токи для студентов и молодых IT-специалистов от успешных представителей бизнеса, гастрономические и музыкальные мероприятия, а также фестиваль уличного искусства.

Rambler&Co – официальный медиапартнер, «Лента.ру» и «Газета.Ru» – информационные партнеры ЦИПР 2024.