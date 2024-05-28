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Новые лидеры будущего на ПМЭФ 2024: Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор»

«Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» примут участие в ПМЭФ-2024: молодежные сообщества студентов и школьников будут включены в дискуссии и смогут привлечь внимание крупнейших корпораций-партнеров и других участников к своим идеям и профессиональным достижениям.

Проекты «Академия ПМЭФ» и «Точка Юниор» объединяют талантливых и активных молодых людей и создают уникальные площадки для развития профессиональных компетенций, обмена опытом и взаимодействия с представителями политического, научного и бизнес-сообществ, в том числе в рамках крупнейших форумов страны.
Еще в 2023 году участниками «Академии ПМЭФ» с возможностью приехать на ведущий форум страны стали учащиеся ведущих вузов России, в том числе амбассадоры и выпускники «Точки Юниор».

По итогам, были приобретены знания, творческое вдохновение и, конечно, новые знакомства, что в совокупности позволяет чувствовать себя более уверенно на пути к старту карьеры в крупной компании или при запуске собственного бизнеса.

«Академия ПМЭФ» – это система наставничества для перспективных студентов страны от ведущих государственных деятелей, глав крупных компаний, известных ученых и лидеров мнений. Участие в ПМЭФ открывает возможность молодежи и компаниям знакомиться на деловом поле и строить совместные сильные инициативы» – сказала инициатор проектов, член правления Фонда Росконгресс Елена Соколова.

В деловую программу на ПМЭФ-2024 войдут панельные дискуссии и круглые столы, паблик-токи и выступления.

Тематическая повестка охватит вопросы современной профессиональной ориентации, роли молодого поколения в создании научно-технологической базы страны, а также актуальные тренды в области экономики и социальной жизни.

Также, на площадке мероприятия будет организовано полноценное пространство для взаимодействия молодого поколения.

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