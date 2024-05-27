Владимир Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума

На официальном сайте Президента Российской Федерации Владимира Путина размещено приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума–2024, который состоится под девизом «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста».

В приветствии глава государства отметил, что наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнерами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности:

«Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учёта законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов. Именно такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в текущем году. Символично, что история этого динамично развивающегося объединения, на долю участников которого приходится уже более трети объема мировой экономики, берет начало на X Петербургском международном экономическом форуме, состоявшемся в 2006 году».

Владимир Путин выразил уверенность, что Форум даст старт новым перспективным инициативам и проектам, послужит наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.