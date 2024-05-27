Опубликована программа ПМЭФ-2024

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет 5-8 июня 2024 года, опубликована полная деловая программа. Главная тема Форума в этом году — «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

«Стабильность и справедливость в многополярном мире возможны только при условии возникновения новых центров влияния, способных предложить свой взгляд на мировые проблемы и участвовать в формировании нового мирового порядка. Развитие новых точек роста требует активного участия разных стран и регионов, которые готовы взять на себя ответственность за свое будущее. Площадка Петербургского международного экономического форума создает возможности для дискуссий на самом высоком уровне, масштабируя идеи, решения и инициативы на все сферы общественной жизни и деятельности государств, участвующих в ее работе», - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из 4 тематических треков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

В программе — более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше 1000 модераторов и спикеров. Дискуссии раскроют понимание места и роли России в формирующемся многополярном мироустройстве. Участники также обсудят необходимые условия развития международных отношений и новых точек роста – новых экономических лидеров, которые могут предложить альтернативу традиционным центрам влияния.

Так, в программе мероприятий международного трека ПМЭФ-2024 запланированы более 10 бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

Формирование основ нового многополярного устройства требует укрепления суверенности государства, поддержки технологического развития отраслей экономики и опоры на сильное общество и молодежь. В связи с этим, особое внимание деловой программы ПМЭФ-2024 будет уделено темам, связанным с сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержки семьи, создания возможностей реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности.

Девизом Международного молодежного экономического форума 2024, который состоится 8 июня, станет «День будущего». В его программу войдут практико-ориентированные лекции, мастер-классы и экспертные сессии на актуальные для молодежи темы.

Также дискуссии деловой программы раскроют возможности устойчивого и динамичного развития российской экономики, инструментов и программ достижения технологического лидерства, расскажут о реализации национальных проектов в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Традиционно на ПМЭФ состоятся бизнес-завтраки, посвященные технологическим инновациям в экономике и вопросам развития современного общества.

5 июня в рамках ПМЭФ пройдет IX Российский форум малого и среднего предпринимательства. Также участники смогут принять участие в работе специализированных деловых площадок — в рамках программы ПМЭФ состоятся форумы «Деловой двадцатки», креативного бизнеса и «Лекарственная безопасность».

Свои двери для гостей и участников откроют традиционные тематические пространства. Так, флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере технологий, науки и венчурных инвестиций «Территория инноваций» предстанет в этом году в новом формате и займет площадь свыше 1.000 квадратных метров. На тематической площадке Urban Hub эксперты обсудят развитие исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Пространство «Russian Design Space» станет местом встречи для экспертов индустрии дизайна, представителей производственных компаний, образовательных учреждений, институтов развития и творческих союзов.