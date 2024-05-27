Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Опубликована программа ПМЭФ-2024

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который пройдет 5-8 июня 2024 года, опубликована полная деловая программа. Главная тема Форума в этом году — «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

«Стабильность и справедливость в многополярном мире возможны только при условии возникновения новых центров влияния, способных предложить свой взгляд на мировые проблемы и участвовать в формировании нового мирового порядка. Развитие новых точек роста требует активного участия разных стран и регионов, которые готовы взять на себя ответственность за свое будущее. Площадка Петербургского международного экономического форума создает возможности для дискуссий на самом высоком уровне, масштабируя идеи, решения и инициативы на все сферы общественной жизни и деятельности государств, участвующих в ее работе», - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа ПМЭФ-2024 состоит из 4 тематических треков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

В программе — более 150 тематических сессий, участие в которых примет свыше 1000 модераторов и спикеров. Дискуссии раскроют понимание места и роли России в формирующемся многополярном мироустройстве. Участники также обсудят необходимые условия развития международных отношений и новых точек роста – новых экономических лидеров, которые могут предложить альтернативу традиционным центрам влияния.

Так, в программе мероприятий международного трека ПМЭФ-2024 запланированы более 10 бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

Формирование основ нового многополярного устройства требует укрепления суверенности государства, поддержки технологического развития отраслей экономики и опоры на сильное общество и молодежь. В связи с этим, особое внимание деловой программы ПМЭФ-2024 будет уделено темам, связанным с сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержки семьи, создания возможностей реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности.

Девизом Международного молодежного экономического форума 2024, который состоится 8 июня, станет «День будущего». В его программу войдут практико-ориентированные лекции, мастер-классы и экспертные сессии на актуальные для молодежи темы.

Также дискуссии деловой программы раскроют возможности устойчивого и динамичного развития российской экономики, инструментов и программ достижения технологического лидерства, расскажут о реализации национальных проектов в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Традиционно на ПМЭФ состоятся бизнес-завтраки, посвященные технологическим инновациям в экономике и вопросам развития современного общества.
5 июня в рамках ПМЭФ пройдет IX Российский форум малого и среднего предпринимательства. Также участники смогут принять участие в работе специализированных деловых площадок — в рамках программы ПМЭФ состоятся форумы «Деловой двадцатки», креативного бизнеса и «Лекарственная безопасность».

Свои двери для гостей и участников откроют традиционные тематические пространства. Так, флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере технологий, науки и венчурных инвестиций «Территория инноваций» предстанет в этом году в новом формате и займет площадь свыше 1.000 квадратных метров. На тематической площадке Urban Hub эксперты обсудят развитие исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Пространство «Russian Design Space» станет местом встречи для экспертов индустрии дизайна, представителей производственных компаний, образовательных учреждений, институтов развития и творческих союзов.

Картина дня
«Сорвать курортный сезон». ВСУ пытались атаковать Геленджик беспилотниками
Кондратьев: силы ПВО подавили БПЛА ВС Украины в Геленджике, пострадавших нет
Военная операция на Украине, день 824-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 824-й день
Избиение депутата и 270 задержанных: армяне во главе с архиепископом требуют отставки Пашиняна
На акциях протеста против Пашиняна в Армении задержаны 273 человека
Стало известно, когда «Боруссия» подпишет Сперцяна
Клава Кока рассердилась на фанатов, которые упрекнули ее в хайпе на отношениях
В Германии назвали «совершенно нормальными» удары ВСУ по России
В Одессе сотрудник военкомата помог уклонистам не попасть под мобилизацию
Новости и материалы
Бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение силам ВСУ
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
В судебном процессе против главы Гагаузии объявлена пауза
Мужчина получил по почте от неизвестных живую гремучую змею
Под Волчанском сбили украинский МиГ-29
Личка пригласил Ройса присоединиться к «Динамо»
Рэпер Дидди потерял крупный контракт на фоне секс-скандала
Австралия отказалась использовать замороженные российские активы
Россия готова нарастить экспорт газа в Узбекистан
«Наговор бывших»: Кристина Асмус рассказала об ужасной ночи
В Британии рассказали о «невротическом спазме» Запада из-за России и Китая
Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе
Россиянин не смог улететь в отпуск из-за ошибки в паспорте
На видео попала реакция генерала Попова на повторный отказ суда освободить его из СИЗО
В Чернигове драмтеатр закрыли из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников
Лерчек рассказала о новом хобби после скандала с налоговой: «Я поставила цель»
Иркутянин угнал и починил автомобиль, но забыл заправить его и пошел домой пешком
В Госдуме отреагировали на идею ЕС провести саммит по Украине с участием России
Все новости
Суд не стал переводить из СИЗО под домашний арест генерал-майора Попова
Мэру Большого Камня вручили орден Мужества. Он сбежал на СВО из-под следствия
Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества на СВО
«Соседи кидали петарды»: владельцы сгоревшего собачьего приюта в Уфе подозревают поджог
Талибов пригласили на ПМЭФ
В здание администрации Владикавказа пришли кинологи
«Опухоль вскрывается, как яйцо «Чужого». Как болеют сифилисом и почему его никогда не победят
Врач Заславский: сифилитический шанкр может быть найден даже на роговице глаза
Актриса, амбассадор Chanel, крестница Мэнсона: Лили-Роуз Депп — 25
МВД объявило двух украинских генералов в розыск по уголовным статьям
МВД разыскивает украинских генералов Владимира Горбатюка и Олега Вишневского
«Если русские прорвутся». Страны Балтии и Польша считают, что им придется вводить войска на Украину
Der Spiegel: страны Балтии и Польша пригрозили ввести свои войска на Украину
«Будет означать начало мировой войны». На Западе грозят ударом по войскам России в зоне СВО
Лавров: разговоры об ударах ВСУ по России оружием США похожи на агонию
«Наша мечта»: Грузия намерена вступить в ЕС вместе с Абхазией и Южной Осетией
Премьер Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть Абхазию и Южную Осетию
«Русских и евреев ненавидят, какой паспорт показывать?» История россиянки, переехавшей в Израиль
Россиянка Анастасия рассказала о переезде в Израиль по учебной программе
«Нужно участие мировых лидеров»: Зеленский попросил Байдена и Си приехать на «саммит мира»
Зеленский попросил Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира» в Швейцарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами