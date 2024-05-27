Опубликована архитектура деловой программы экосистемы «Здоровое общество» на ПМЭФ-2024

На официальном сайте экосистемы «Здоровое общество» опубликована архитектура деловой программы одноименного Пространства, которое будет функционировать в рамках Петербургского международного экономического форума – 2024.

Деловая программа «Здоровое общество» будет проходить на одноименном стенде, выполненном в формате единого цифрового пространства, объединяющего передовые технологии здравоохранения, цифровые решения, достижения в области искусственного интеллекта, медицинской науки, технологии активного долголетия. Деловая программа охватывает вопросы инноваций в здравоохранении, развития медицинской науки, корпоративного здоровья, программ корпоративной социальной ответственности, клиник будущего.

Среди заявленных экспертных дискуссий: «Технологическое предпринимательство в медицине: объединяя науку, кадры и бизнес», «Экосистема красоты и здоровья», «Как победить рак легкого? Инновационные методики диагностики и лечения», «Не вместо, а вместе: потенциал применения искусственного интеллекта в российском здравоохранении», «Здоровое питание и БАДы: где точка баланса?» и другие.

«Тема здоровья, здоровьесбережения традиционно является одним из ключевых направлений деловых мероприятий, организатором которых выступает Фонд Росконгресс. В рамках Петербургского международного экономического форума экосистема «Здоровое общество» выступит организатором большой деловой программы, охватывающей актуальные темы здравоохранения. Также мы представим новое направление – «РК-Медицина». Новая структура будет способствовать продвижению российских медицинских технологий, отечественных лекарственных средств и медизделий на российский и зарубежные рынки», – отметила первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Экосистема «Здоровое общество» также выступает организатором ряда сессий в рамках основной деловой программы Петербургского международного экономического форума: «Здоровьесбережение населения в интересах государственной политики», «Развитие технологий в здравоохранении на пути к здоровой жизни», «Экономика здоровья: как эффективно управлять здоровьем и повышать качество жизни населения», «Биомедицинские технологии – основа технологического суверенитета» и «Управление возрастом: путь к долголетию».

«На полях» ПМЭФ состоится бизнес-завтрак «Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность». Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, а также воспитание патриотичной и социально ответственной личности являются национальными целями развития России на перспективу до 2036 года. Успех стратегии народосбережения зависит от того, насколько общество будет едино в духе патриотизма, приверженности традиционным ценностям, почитании исторического и культурного наследия.

Интеллектуальными партнерами по медицинской науке проекта «Здоровое общество» в рамках Петербургского международного экономического форума выступают ФМБА России и АНО «ЦСИ ФМБА», партнеры проекта – ООО «ПСК Фарма» (группа компаний «Рус Биофарм»), Фонд «Сколково», MediSpa-отель MAYRVEDA Kislovodsk 5*, ПАО «Вымпелком» (бренд Билайн), компания «БАРС Груп», клиника адаптационной медицины X-Clinic, клиника эстетической медицины «DEGA», «Алоэ ТВ», АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Информационными партнерами проекта «Здоровое общество» в рамках Петербургского международного экономического форума выступают: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, телеканал «Россия-1», телеканал «Доктор», «ФармМедПром», «Фармацевтический вестник», «Медвестник», GxP news, «Здравоохранение России», «Социальная защита в России», «Группа Ремедиум», ИД «Русский врач», «Кто есть кто в медицине», газета для медиков и пациентов Москвы «Московская медицина. Cito», журнал для профессионалов столичного здравоохранения «Московская медицина», ежеквартальный научный рецензируемый журнал «Здоровье мегаполиса», «Медицинская газета», профессиональное сообщество «Доктор на работе».