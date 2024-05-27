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Пресс-релиз

В Москве состоится презентация спортивно-зрелищной программы ПМЭФ-2024

В Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Медиагруппы «Россия сегодня» состоится презентация спортивно-зрелищной программы ПМЭФ-2024.

Традиционно состоятся турниры с участием лидеров сборной России, спортивные мероприятия для участников Форума, обсуждение стратегических вопросов развития отрасли, презентации спортивных проектов, подписание соглашений и контрактов – все это масштабно будет представлено на ПМЭФ-2024.

В пресс-конференции примут участие Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов, представитель Фонда Росконгресс.

Дата и время: 29 мая в 11:00.

Адрес: Зубовский бульвар, 4.

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