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Пресс-релиз

МИИГАиК и Фонд Росконгресс проведут перед ПМЭФ выставку-форум, посвященную 245-летию университета

27 мая 2024 года Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) отметит 245 лет со дня своего основания. С 24 по 27 мая в университете состоится выставка-форум «Пространственные данные: МИИГАиК – Территория инноваций», приуроченная к этому знаменательному событию. Выставка-форум – это юбилейный проект, инициированный МИИГАиК совместно с платформой «Территория инноваций» Фонда Росконгресс при поддержке организационного комитета по подготовке и празднованию 245-летия МИИГАиК, в который входят органы государственной власти, субъекты РФ и местного самоуправления, а также технологические государственные корпорации и компании.

В основе проекта лежит идея развития университета МИИГАиК как универсальной отраслевой коммуникационной площадки, на которой пересекаются интересы регуляторов, образовательных, производственных и научных организаций, институтов развития, частных и государственных компаний России и дружественных стран.

Ректор университета МИИГАиК Надежда Камынина:

«Совместно с платформой «Территория инноваций» Фонда Росконгресс мы проводим большую выставку-форум, в рамках которой в течение 4 дней в выставочном пространстве будут представлены более 20 крупнейших компаний, занимающих лидирующие позиции в сфере пространственных данных. Впервые на одной площадке соберутся не только выдающиеся представители отрасли, но и федеральные органы исполнительной власти. Будут представлены стенды Росреестра, Минприроды, госкорпорации «Роскосмос». Более 20 иностранных делегаций примут участие в мероприятиях: панельные дискуссии, круглые столы, специальные коммуникационные площадки, зоны делового общения и презентаций. Вниманию посетителей выставки-форума будет представлен весь спектр технологических разработок, которые сегодня создает университет МИИГАиК в сотрудничестве с академическими и производственными партнерами».

Из запланированных мероприятий особый интерес вызывает совместная питч-сессия МИИГАиК и платформы «Территория инноваций» Фонда Росконгресс, посвященная инновационным проектам. Резиденты стартап-студий, Центра компетенций НТИ «Геоданные и геоинформационные технологии» на базе университета МИИГАиК, призеры и победители Акселерационной программы в сфере пространственных данных, представляющие как МИИГАиК, так и другие вузы, представят свои проекты в формате питчинга. Оценивать их будет внешнее экспертное жюри, куда войдут представители Фонда Росконгресс, Фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), государственной корпорации «Ростех», федеральных министерств и ведомств. Цель проекта – помочь перспективным стартап-проектам найти возможных инвесторов и партнеров. Участники мероприятия смогут рассказать о своих проектах, поделиться идеями, услышать отзывы о преимуществах и недостатках проектов, получить практические советы от экспертов.

«Фонд Росконгресс охотно поддерживает молодежные и образовательные инициативы, направленные на формирование технологического предпринимательства в России. Для этих целей в экосистеме Фонда уже много лет успешно работает платформа «Территория инноваций». Изначально создававшаяся как коммуникационное пространство в рамках крупнейших форумов страны, сегодня она содействует развитию стартапов на круглогодичной основе. Наша совместная выставка-форум с МИИГАиК, который в этом году отмечает 245-летний юбилей, прекрасное тому подтверждение. Мы верим, что участники мероприятия узнают много нового и полезного, получат бесценный опыт и возможности для развития своих проектов. А лучший проект будет представлен на самом главном деловом событии страны – Петербургском международном экономическом форуме, который состоится совсем скоро, с 5 по 8 июня 2024 года», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В ходе выставки-форума «Пространственные данные: МИИГАиК – Территория инноваций» будет особо отмечен вклад вуза в дело освоения космоса. Среди выдающихся выпускников университета – три космонавта: дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных, Герой Российской Федерации Юрий Гидзенко и Герой Российской Федерации Василий Циблиев. В рамках выставки-форума пройдет специальный проект «Космическая одиссея», в ходе которого президент университета, летчик-космонавт Виктор Савиных вместе со своими коллегами Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации Сергеем Крикалевым, Героем Российской Федерации Олегом Артемьевым и Героем Российской Федерации Романом Романенко, а также представителями госкорпорации «Роскосмос» и госкорпорации «Российские космические системы» встретятся со студенческим сообществом университета. Покорители космоса поздравят университет с днем основания, поделятся своими воспоминаниями и опытом, расскажут об истории освоения космоса.

В марте 2024 года совместно с платформой «Территория инноваций» Фонда Росконгресс университет МИИГАиК и госкорпорация «Роскосмос» провели спецпроект «Путешествие в будущее «капсулы времени»»: объехав полмира, капсула с посланием студентов будущим поколениям отправилась в космос. Благодаря участию в спецпроекте платформы «Территория инноваций» «Космическая одиссея» получит свое продолжение на Петербургском международном экономическом форуме – 2024.

МИИГАиК сегодня – это единственный в России университет, обеспечивающий комплексную подготовку специалистов в рамках полного спектра профильных направлений в области сбора, хранения, анализа, обработки и применения пространственных данных.

Созданный в 1779 году по повелению императрицы Екатерины II, университет обеспечивал потребности российского государства в подготовке специалистов в области геодезии и картографии. В советский период МИИГАиК продолжал оставаться кузницей кадров – инженеров-геодезистов, картографов, специалистов оптического приборостроения – для нужд освоения космоса.

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