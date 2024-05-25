Более 128 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024 к настоящему времени

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий. Площадка ПМЭФ – это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент, послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы особенно важно. И эту уникальную возможность, в столь концентрированном объеме дает ПМЭФ. Мир уже изменился, экономический центр, финансовый, технологический переместились в Азию, поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света. Между тем, Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ.

Бизнес стран Южной Америки выходит на ведущие позиции во многих отраслях экономики, и мы с удовольствием фиксируем, что рассказать о своем опыте они стремятся на российской дискуссионной площадке. Важно отметить и то, что даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ. По сути ПМЭФ сегодня – это главная экспертная площадка мира и высокий уровень доверия. А главное – именно на площадке ПМЭФ формируются и оттачиваются в дискуссиях смыслы, которые повлияют не только и не столько на нашу страну, но на весь мир. Мы на пути к многополярному миру», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.