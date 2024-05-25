Третий год на Петербургском международном экономическом форуме будет работать Детская редакция Фонда Росконресс

Подростки с 14 лет будут брать интервью у ключевых спикеров ПМЭФ-2024, снимать репортажи и обзорные экскурсии на площадке главного форума страны.

Традиционно на полях форума откроется студия Детской редакции Фонда Росконресс. Она станет центром взаимодействия двух поколений, где первые лица государства, министры, губернаторы, руководители компаний отвечают на актуальные вопросы молодежи.

В 2023 году на крупнейших мероприятиях страны дали интервью и комментарии Детской редакции: помощник Президента РФ Максим Орешкин, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, заместитель Председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин, губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов, глава Сбербанка России Герман Греф, глава Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев, заслуженный тренер России Ирина Винер, народный артист России Сергей Безруков и другие государственные деятели, предприниматели, а также руководители крупнейших компаний, звезды спорта, культуры, медиаиндустрии.

Контент Детской редакции Фонда Росконгресс вызывает интерес не только у молодежи, но и у взрослой аудитории. Ракурс, с которого юные журналисты показывают происходящее на ПМЭФ, всегда оригинален и по-юношески честен. А для спикеров прийти на интервью к Детской редакции Фонда Росконгресс становится значимым событием в насыщенном расписании форума, ведь это не просто медиаактивность и информационный повод, а возможность лучше понять новое поколение, передать опыт и донести важные смыслы до молодежи.

Основатель Детской редакции Фонда Росконгресс Ольга Трубачева: «Для того, чтобы взрослым и молодежи лучше понять друг друга, важно больше и качественнее взаимодействовать. Площадка ПМЭФ предоставляет уникальную возможность молодому поколению задать вопросы лидерам мнений, а взрослым лучше познакомиться с интересами подростков. Ежегодно руководители министерств, регионов, компаний делятся важными смыслами из своих сфер, рассказывают истории из профессионального опыта и получают положительный эмоциональный заряд от общения с ребятами. Кроме того, для молодежи это уникальная возможность стать активным участником в формировании своего будущего и будущего своей страны».

Следить за контентом Детской редакции Фонда Росконгресс можно на портале.