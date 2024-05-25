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Пресс-релиз

«Инсайт Люди» стал информационным партнером Молодежного дня ПМЭФ

Продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», впервые выступил информационным партнером Молодежного дня XXVII Петербургского международного экономического форума. Он пройдет 8 июня в КВЦ «Экспофорум». Генеральным медиапартнером всей программы ПМЭФ-2024 выступает «Газпром-Медиа Холдинг».

«Сегодня мы видим, что охваты социальных сетей инфлюенсеров кратно превышают традиционные медиа. Это, в свою очередь, позволяет как можно большему количеству людей оперативно узнавать о главных событиях международного масштаба. Блогеры способны переводить «экономический» язык на понятный многочисленной аудитории и вовлекать в актуальные стратегические процессы страны молодежь. Можно сказать, что инфлюенсеры стали новыми средствами массовой коммуникации с молодой аудиторией. И то, что «Инсайт Люди» стал информационным партнером молодежного дня ПМЭФ, доказывает эффективность блогинга в качестве новых успешных способов трансляции крупных мероприятий в стране на широкий слой населения», – рассказала генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зинатуллина.

Резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди» будут участвовать в программе Молодежного дня ПМЭФ и освещать ее в своих социальных сетях, повышая вовлеченность молодежи в экономические, технологические, экологические и многие другие вопросы. На данный момент «Инсайт Люди» насчитывает 2,5 тысячи блогеров из 78 регионов России, которые приняли участие в более чем 130 телевизионных проектах: от реалити-шоу до сериалов и кинематографа, а студии полного цикла расположились в разных городах: от Владивостока до Калининграда. На базе продюсерского центра работает собственный музыкальный лейбл Insight Music, а также целая образовательная экосистема Insight Education. Команда «Инсайт Люди» приняла участие в организации таких мероприятий, как СтудФест, День России в Санкт-Петербурге, Всемирный день русского единения в Москве, Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и многих других. Предполагаемый охват информации о Молодежном дне ПМЭФ, транслируемой блогерами, составит десятки миллионов.

Новая концепция Молодежного дня ПМЭФ-2024 делает акцент на практико-ориентированный формат с использованием digital-технологий. Она позволит привлечь молодежь к решению вопросов экономического развития страны, построить профессиональную траекторию в соответствии с актуальной экономической повесткой, получить мотивацию на профессиональный рост. Повестка охватывает все сферы самореализации молодого поколения: развитие молодежного предпринимательства, карьерный и личный рост, международные научные и технологические проекты, инновации в бизнесе, менторство, наставничество и многое другое. Молодежный международный экономический форум пройдет под лозунгом: «День будущего на ПМЭФ».

«Инсайт Люди» – это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг».

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