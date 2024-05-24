Опубликована расширенная деловая программа форума «Лекарственная безопасность»

На официальном сайте Российского фармацевтического форума опубликована расширенная деловая программа мероприятия. В рамках Форума состоятся экспертные сессии, круглые столы, а также пройдет заседание регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции и представителей фармацевтического бизнеса.

Организаторы – Фонд Росконгресс и Министерство здравоохранения Российской Федерации при поддержке Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

«Лекарственная безопасность, обеспечение граждан доступными, эффективными, качественными лекарственными средствами – безусловный приоритет нашей работы. На государственном уровне поддерживаются инициативы, направленные на развитие отечественной фармацевтической промышленности, обеспечение лекарственного суверенитета, успешно ведутся разработки новых перспективных отечественных лекарств. Сегодня доля российских лекарств на рынке увеличивается, растет и экспортный потенциал отрасли, что является показателем качества, безопасности и доступности выпускаемой продукции», – отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В рамках деловой программы Форума состоится сессия «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов». Вызовы последних лет показали, что процессы разработки, регистрации и вывода в гражданский оборот лекарственных средств могут быть значительно ускорены без ущерба для безопасности и качества. Этот опыт сегодня активно используется: регуляторные изменения происходят не только в России, но и на всем пространстве ЕАЭС. Эксперты обсудят, каковы перспективы развития и использования системы мониторинга движения лекарственных препаратов, как обеспечивается прозрачность и безопасность в секторе онлайн-торговли лекарственными препаратами и какие перспективы она открывает для комфорта пациентов, какое место занимает лекарственная терапия в клинических рекомендациях, а также влияет ли стандартизация процессов на качество оказания медицинской помощи.

Фармацевтическая отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики России. Производители фармацевтических препаратов, особенно российские высокотехнологичные компании – «национальные чемпионы», в условиях нового времени стали основным драйвером развития российской инновационной фармацевтики, инвестируя значительные средства в исследования и разработки, а также хорошо зарекомендовав себя во время пандемии коронавируса и при реализации приоритетных импортозамещающих проектов. Однако совершенствование мер финансирования новых разработок и инструментов для оказания государственной поддержки фармкомпаниям все еще является актуальным вопросом для развития отрасли. Участники сессии «Инновационная фармацевтика на пути к прогрессу. Как стимулировать развитие отрасли?» обсудят, какие лучшие отечественные и международные практики и кейсы финансирования фармацевтических инноваций существуют на сегодняшний день, как цифровые финансовые активы и инвестиционные платформы помогут российскому фармацевтическому сектору получить дополнительные инвестиции для развития и другие вопросы.

Сессия «Женщины в фармацевтике и здравоохранении: вместе за здоровое общество» посвящена роли женщин в системе здравоохранения. Среди вопросов к обсуждению: какова роль женщин в повестке развития фармацевтической отрасли и обеспечения лекарственного суверенитета страны; какие возможности для профессиональной реализации в сфере здравоохранения и фармотрасли, развития компетенций и получения новых знаний доступны сегодня россиянкам; какие проекты и инструменты могут содействовать объединению женщин-лидеров в интересах сбережения здоровья общества и другие. Сессия состоится при поддержке Евразийского женского форума.

Партнерами по деловой программе Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума выступают ООО «Скопинфарм», ГК «ЭФКО», компания ГЕРОФАРМ. Партнеры Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума: группа компаний «НИЖФАРМ», АО «Акрихин», Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС, группа компаний «Велфарм-Групп».

Информационными партнерами форума «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума выступают: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, телеканал «Россия-1», телеканал «Доктор», «ФармМедПром», «Фармацевтический вестник», «Медвестник», GxP news, «Медицинская газета», «Здравоохранение России», «Социальная защита в России», «Группа Ремедиум», ИД «Русский врач», «Кто есть кто в медицине», газета для медиков и пациентов Москвы «Московская медицина. Cito», журнал для профессионалов столичного здравоохранения «Московская медицина», ежеквартальный научный рецензируемый журнал «Здоровье мегаполиса», профессиональное сообщество «Доктор на работе», журнал «Аптека сегодня», фармацевтический портал CON-PHARM.RU, портал для врачей CON-MED.RU.

Официальный сайт форума «Лекарственная безопасность» – pharmforum.org.