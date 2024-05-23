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Пресс-релиз

Опубликована программа 4-го фестиваля культуры «Петербургские сезоны»

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликована программа фестиваля культуры «Петербургские сезоны».

«Тема культурного суверенитета крайне многогранна. Мы говорим и об уникальной российской системе профессионального образования в музыке, о поддержке и неодходимости развития современных производств музыкальных инстурментов. Много тем тесно связаны и с деловой программой Форума и спорикасаются с вектором развития культуры», – рассказал Председатель Комитета по культуре Санкт‑Петербурга Фёдор Болтин.

Программу Фестиваля 4 июня откроет концерт Русской фортепианной школы «Мастера и наше будущее» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, С.В. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Шопена и П.И. Чайковского прозвучат в исполнении пианистов-виртуозов, лауреатов международных конкурсов и совсем юных амбассадоров Проекта Русская Фортепианная Школа.

Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703, которая пройдет в «Манеже», вновь станет центром притяжения известных галерей современного искусства, талантливых художников и ценителей их творчества, начиная с 4 июня.

Концерт-посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина состоится 6 июня на Дворцовой площади и станет частью масштабного празднования памятной даты по всей стране.

«Программа Фестиваля – зеркало наших ценностей и предоставляет уникальную возможность погрузиться в атмосферу нашей страны, демонстрируя радушие и открытость, с которыми Россия обращена к гостям ПМЭФ. Развивая дискуссию о настоящем и будущем России в культурном поле, мы продолжаем разговор о глобальной, объединяющей роли культуры», – отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Также 6 июня Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга примет коллектив, заслуживший мировое признание, и ставший эмблемой уникального музыкального образования Венесуэлы «Эль Система» – Симфонический оркестр имени Симона Боливара.

Творческий вечер популярного российского писателя Сергея Минаева «Еще немного истории» пройдет 7 июня станет на площадке ДК им. Ленсовета.

Ярким аккордом станет традиционный концерт для жителей и гостей на Дворцовой площади, который запланирован 7 июня. Хэдлайнером в этом году выступит – Вячеслав Бутусов.

8 июня пройдет уникальный мастер-класс для поддержки талантливых детей с участием Игоря Бутмана в Санкт-Петербургской детской музыкальной школе искусств им. Бортнянского.

Юные дарование смогут не только получить бесценный опыт, но и задать Маэстро интересующие их вопросы и вдохновиться.

«Только искусство и любовь к прекрасному могут помочь нам понять друг друга и начать диалог, такая деловая площадка, как ПМЭФ, поможет его продолжить»», – подчеркнул музыкант, композитор Игорь Бутман.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

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