Опубликован порядок сдачи ПЦР-тестов на ПМЭФ-2024

Обследование на COVID-19 обязательно для всех участников Петербургского международного экономического форума. Исследование проводится один раз, результат ПЦР-тестирования будет действителен на все дни Форума.

Тест нужно пройти за сутки до первого посещения площадки, но не ранее 07:00 4 июня по московскому времени, отрицательный результат активирует бедж.

Участникам и представителям СМИ необходимо: заполнить данные об иммунитете к COVID-19 в Едином личном кабинете (ЕЛК) или Личном кабинете (ЛК) для представителей СМИ, записаться на ПЦР-тестирование в ЕЛК для участников или Личном кабинете (ЛК) для представителей СМИ, оплатить ПЦР-тестирование одним из четырех способов, распечатать и заполнить согласия на медицинское вмешательство и обработку персональных данных, сдать тест, предъявив свой ID или бадж (посмотреть свой ID необходимо в ЕЛК или ЛК).

Обследование проводится только по записи и исключительно в центрах тестирования Форума, организованных Роспотребнадзором в Москве и Санкт-Петербурге. Также у участников есть возможность воспользоваться услугой выездного тестирования.

Результаты тестов, сданных в других лабораториях, не передаются в систему аккредитации Форума.

Подробнее о ПЦР-тестировании на официальном сайте Форума.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.