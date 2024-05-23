Перспективы транспортно-логистической отрасли обсудят на полях ПМЭФ-2024

4 июня на площадке Центра деловых связей «РЖД» состоится Ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ». Мероприятие пройдет на полях Петербургского международного экономического форума 2024 года.

Среди спикеров – представители органов государственной власти, ведущие эксперты отрасли и владельцы частного бизнеса.

Деловая программа сконцентрирована на решении задач укрепления региональной интеграции в сфере транспорта и логистики, перспективах выстраивания новых транспортных маршрутов в Евразии, роли Северо-Западного региона в функционировании международных транспортных коридоров. Также будут рассмотрены вопросы цифровой трансформации отрасли, обеспечения ее экологичности и безопасности для достижения устойчивого развития индустрии. Без внимания не останутся и крупнейшие инфраструктурные проекты на Северо-Западе, в Сибири и на Дальнем Востоке, роль Северного морского пути в современных условиях, развитие мультимодальных перевозок.

Материалы, представленные на мероприятии, а также рекомендации его участников направляются в адрес федеральных министерств, подведомственных им структур и ключевых игроков отрасти.

Традиционно «ТРИЛОГИЯ» пройдет при поддержке ОАО «РЖД». Делегация компании представит на мероприятии логистический потенциал Октябрьской железной дороги, в частности продемонстрирует инвестиционные проекты на ее полигоне и уникальные логистические решения для корпоративных клиентов, представит анализ динамики и перспектив грузовых перевозок по основным номенклатурам грузов.