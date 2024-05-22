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Правительство России утвердило план мероприятий празднования 80-й годовщины Великой Победы в 2025 году

Правительство Российской Федерации утвердило план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации Владимира Путина, подписанного 31 июля 2023 года.

Подготовка к празднованию включает в себя проведение более 170 мероприятий: торжественных, с участием представителей иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны. Кульминацией празднования станет проведение традиционного военного парада на Красной площади 9 мая 2025 года.

«Сохранение исторической памяти является базисом формирования национального самосознания и идентичности. Об этом говорится в указе об основах государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения, который подписал Глава государства. Сегодня, в угоду сиюмитной информационной выгоде, в борьбе за умы электората, многие партнеры советской страны переписывают историю подвига народов, победивших общего врага в Великой отечественной войне.

Мероприятия празднования годовщины Великой победы ставят своей целью формирование ясной и активной гражданской позиции российского общества в вопросах исторического наследия, понимания роли и уроков масштабного противостояния XX века во имя будущего всего человечества», - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы Антон Кобяков.

Также в программе мероприятий запланировано поведение социально значимых проектов и культурных мероприятий - выставочные, научные и просветительские инициативы в учреждениях культуры, передвижные экспозиции, исторические фестивали и постановки.

Фонд Росконгресс - информационный партнер Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.

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