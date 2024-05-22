В Москве состоится презентация программы 4-го Фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны»

В Москве на площадке пресс-центра ТАСС состоится презентация программы 4-го Фестиваля культуры ПМЭФ-2024 «Петербургские сезоны».
Специально для гостей и участников ПМЭФ ведущие учреждения культуры Санкт-Петербурга подготовили яркие программы, уникальные экскурсии, кинопоказы и выставки.
В пресс-конференции примут участие Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, председатель Комитета по культуре Санкт‑Петербурга Фёдор Болтин, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова. Специальный гость – музыкант, композитор Игорь Бутман.
Дата и время: 23 мая в 11:00.
Адрес: Тверской бульвар, д. 2, 2-й этаж.