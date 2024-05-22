Петербург завершает подготовку к ПМЭФ-2024

Губернатор Александр Беглов провел рабочее совещание по вопросам подготовки города к проведению XXVII Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ-2024 состоится 5-8 июня.

«Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что нам нужно укрепить складывающийся многополярный мир. Главная тема форума в этом году - «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста». Участие в нем уже подтвердили представители более 110 стран и территорий. Наша задача - достойно встретить делегации, которые к нам едут. Санкт-Петербург на правах хозяина провел большую работу и завершает подготовку к встрече участников ПМЭФ», – подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор отметил, что необходимая работа проведена по всем ключевым направлениям – от благоустройства города и подготовки инфраструктуры до формирования деловой, культурной и спортивной программ. Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности. Совместно с Роспотребнадзором проработаны регламенты санитарно-эпидемиологического надзора.

«Ключевой темой экспозиционно-деловой зоны Петербурга в этом году станут «Технологии, открытые для мира». Напомню, одно из важнейших поручений Президента – строительство Технологической долины в Южной планировочной зоне. И наша общая цель – технологическое лидерство Северной столицы. На площадке ПМЭФ мы создаем плацдарм для будущих успехов города по приоритетным направлениям развития. Соглашения, которые город подпишет на Форуме, станут для нас подспорьем в решении поставленных Президентом задач», – акцентировал внимание Александр Беглов.

На стенде Северной столице будет представлен образ яркого, динамичного Петербурга – города будущего, инноваций и научных разработок с великим культурным и историческим наследием. Экспозиция призвана отразить приоритетные направления развития промышленного комплекса и непроизводственного сектора. Будут представлены решения в области беспилотных аппаратов, транспортной мобильности, перспективных космических технологий, средств производства и автоматизации, новых энергетических технологий и сбережения здоровья граждан, а также важнейшие инфраструктурные проекты.

Планируется подписание нескольких десятков соглашений, направленных на дальнейшее укрепление технологического суверенитета страны, развитие инновационного производства и транспортной сферы, фармацевтического и автомобильного кластеров города, строительство объектов социальной, общественно-деловой, культурной и инженерной инфраструктуры.

Деловая программа Петербурга включает 15 мероприятий, 2 из которых вошли в федеральную программу ПМЭФ. Это панельная дискуссия «ВСЕ В ПАРК! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов» и деловая сессия «Международное продвижение. Разработка новых туристских предложений и продуктов». Ключевыми темами 13 мероприятий регионального уровня станут искусственный интеллект, развитие портовой инфраструктуры, медицинский туризм, снижения кадрового дефицита в экономике и креативные индустрии.

Для участников и гостей ПМЭФ Петербург подготовил обширную культурную и спортивную программы. Ряд мероприятий будет доступен и для жителей города. Так, на Дворцовой площади состоится концерт с участием популярных артистов российской эстрады и показ музыкально-поэтического спектакля «Евгений Онегин. Страницы романа». Традиционный забег по центру города в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет утром 6 июня под девизом «Навстречу Играм дружбы». На старт выйдут участники ПМЭФ и петербуржцы.