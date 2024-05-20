ПМЭФ-2024: детские соревнования включены в регату имени Игоря Ченцова

Детские соревнования по парусному спорту пройдут в рамках Регаты имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова, включенной в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

1 июня в Международный день защиты детей юные яхтсмены от 7 до 13 лет выйдут на старт командных эстафет на воде на швертботах «Оптимист» и досках SUP. Также для детей будут организованы конкурсная программа на берегу и встречи с лидерами сборной России по парусному спорту и зарубежными яхтсменами, которые примут участие в первом этапе серии Tenzor International Cup 2024.

«Укреплять силу традиций и поддерживать связь поколений – вот одна из главных задач регаты имени Игоря Ченцова и всей серии, посвященной памяти выдающихся людей в парусном спорте. Важно приобщать к таким соревнованиям и детей, которые получают возможность знакомиться с нашим видом спорта в непосредственном общении со звездными яхтсменами. В этом важная миссия проекта Tenzor Cup Junior», – отметил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Напомним, в регате имени Игоря Ченцова примут участие спортсмены из России, Белоруссии, Сербии и Германии. Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня в яхт-клуб Tenzor Sailing Club в Московской области.

Поддержку первому этапу проекта оказывают Всероссийская Федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.