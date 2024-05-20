Опубликована архитектура деловой программы XII ПМЮФ

Одна из главных тем XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) — «Международное право в новых реалиях».

«В темах Форума прослеживается преемственность. За прошедшие два года ясно очерчены правовые контуры национального суверенитета и многополярного мира. Теперь нам предстоит определить правовую основу для сплочения России и других мировых полюсов как изнутри, так и между собой. Такую основу мы видим в ценностях права, которые мы противопоставляем продвигаемому коллективным западом порядку, основанному на правилах. Из этого вытекают магистральные вопросы Форума: международный мир и безопасность как универсальная неделимая ценность, ценностный аспект международного правосудия, взаимосвязь ценностей права с культурой, моралью, религией, историей и жизненным укладом народов в историческом опыте России и других государств, роль традиционных ценностей в международной интеграции, в том числе в форматах ШОС, БРИКС и ЕАЭС, значение ценностей для предотвращения и урегулирования вооруженных конфликтов», — подчеркнул Министр юстиции Российской Федерации, председатель Организационного комитета Константин Чуйченко.

Структурно деловая программа Форума будет состоять из восьми тематических блоков: «Общество и права человека», «Уголовное право», «Разрешение споров», «Экология и урбанистика», «Государственное регулирование и суверенитет», «Инновации, технологии и право», «Деловая среда, корпоративное управление, рынок юридических услуг» и «Юридическое образование: наука и искусство».

«Проведение ПМЮФ приобретает особую значимость в эпоху глобализации. Это не просто площадка для обсуждения, это инструмент активного воздействия на формирование правовой системы, которая должна быть гибкой, справедливой и отзывчивой к потребностям граждан. Мы стремимся к тому, чтобы каждое решение, принятое здесь, способствовало укреплению правовой защиты каждого человека», — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.

В рамках трека «Общество и права человека» состоятся сессии и дискуссии, на которых будут обсуждаться правовые механизмы сохранения традиционных ценностей, защиты семьи, материнства, отцовства и детства.

Второй тематический блок — «Уголовное право». Эксперты проанализируют международный опыт пенитенциарной правовой политики и снижения уровня рецидивной преступности, обсудят вопросы совершенствования уголовного законодательства, а также рассмотрят перспективные направления развития криминалистики.

«Разрешение споров» — третий блок Форума, в рамках которого состоится диалог о вариантах сохранения баланса интересов сторон исполнительного производства.

Участники сессий рассмотрят международную практику внесудебного урегулирования споров и обсудят механизмы совершенствования международного арбитража.

В рамках четвертого блока «Экология и урбанистика» будут рассмотрены вопросы возращения ESG-повестки, применения умных технологий и эффективного управления городским пространством, будут рассмотрены актуальные проблемы совершенствования правового регулирования в сфере транспортировки углеводородов.

Блок «Государственное регулирование и суверенитет» включит в себя вопросы реализации мер экономической безопасности, правовой защиты национальных интересов и суверенитета Российской Федерации в условиях трансформации миропорядка.

В рамках трека «Инновации, технологии и право» эксперты поднимут вопросы соотношения права и биоэтики, рассмотрят особенности цифровой трансформации юстиции, а также обсудят правовое регулирование процессов применения искусственного интеллекта.

Блок «Деловая среда, корпоративное управление, рынок юридических услуг» будет посвящен перспективам развития института адвокатуры, современным вызовам в сфере антимонопольного регулирования, созданию новых правовых механизмов защиты бизнеса.

В рамках заключительного блока «Юридическое образование: наука и искусство» эксперты проанализируют возможности интеграции юридического образования в странах БРИКС, поговорят о современной роли фундаментальных правовых исследований и особенностях использования инноваций в традиционном юридическом образовании.

Кроме этого, в рамках ПМЮФ-2024 пройдет Совещание министров юстиции стран БРИКС, Заседание рабочей группы Межгосударственного совета по противодействию коррупции с участием представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России, Заседание Комитета по правам человека СНГ, Открытое совещание министров юстиции, а также Лекция Председателя Конституционного суда РФ.

По традиции студенты и молодые специалисты в области права смогут принять участие в Международном молодежном юридическом форуме (ММЮФ).

Петербургский международный юридический форум — это крупнейшая и уникальная площадка для диалога в области права. ПМЮФ традиционно объединяет ведущих юристов различных специализаций, общественных деятелей, лидеров мнений, а также представителей средств массовой информации.

Проект архитектуры деловой программы размещен на официальном сайте Форума.