Зарубежный бизнес сможет искать МСП-партнеров в России через специальную онлайн-площадку

Иностранные компании получат возможность взаимодействовать с отечественным малым и средним бизнесом благодаря специальной В2В онлайн-площадке. Ее в тестовом режиме запустили Корпорация МСП и Фонд Росконгресс в рамках российско-китайского «Экспо» в Харбине.

Благодаря данной работе представителям иностранного бизнеса станут доступны онлайн-инструменты, которыми до этого мог пользоваться только малый и средний бизнес России.

«Сегодня цифровой трансформации и развитию технологий искусственного интеллекта уделяется большое внимание как драйверам ускоренного роста экономики страны, что отмечено в майском указе Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Сотрудничество между Фондом Росконгресс и Корпорацией МСП является прекрасным примером симбиоза, объединяющего экспертные знания и ресурсы для содействия развитию малого и среднего предпринимательства, создания благоприятной экономической среды и стимулирования инноваций, а также для реализации стратегических решений, инициируемых институтами развития», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Пройдя верификацию через личный кабинет фонда «Росконгресс», зарубежные компании смогут решать сразу несколько задач. Так, они получат доступ к информации о более 5,5 тыс. проверенных производственных предприятиях и их продукции, а также смогут добавить информацию о себе. Через онлайн-площадку можно будет разместить свои потребности в различных товарах или найти новых клиентов среди компаний-участниц онлайн-площадки, презентовать свой проект потенциальным инвесторам. Здесь же бизнес получит доступ к обновляемой информации о перспективных инвестпроектах в разных странах и отраслях.

«Российские МСП доросли не только до взаимодействия с крупным бизнесом внутри страны, но уже являются поставщиками иностранных компаний. Только при поддержке Корпорации за 1,5 года МСП заключили более 50 долгосрочных контрактов. При этом наш малый и средний бизнес не только встраивается в производственные цепочки зарубежных компаний, но и сам выходит на рынки других стран, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Сегодня Корпорация МСП аккумулирует запросы бизнеса из 12 стран. Запуск совместной с Фондом Росконгресс площадки увеличит их численность, упростит для зарубежных компаний поиск партнеров среди российских МСП».