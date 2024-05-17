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Пресс-релиз

Названы первые номинанты премии «Бренд года в России 2024»

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Пресс-центр премии «Бренд года в России 2024»

Оргкомитет Национальной премии «Бренд года в России 2024» подвел результаты первого этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 44 отечественных бренда.

«В ходе отбора конкурсных заявок первого этапа премии, мы увидели, что все участники уверено демонстрируют потенциал лидеров, обладают способностью к адаптации и превыше всего ставят ожидания и потребности российских покупателей. Это очень ценно! Наша премия нацелена не только на поощрение лучших и уже зарекомендовавших себя, сколько и на поддержку и продвижение новых достойных игроков. Именно поэтому в том году мы разделили соревнование брендов на две лиги: высшую и первую», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.

Номинантами первого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» стали:

В высшей лиге:

Акрон в номинации «Химическая продукция»
• Аромашка в номинации «Парфюмерные изделия и эфирные масла»
• Газета.Ru в номинации «Интернет-СМИ»
• КОТМАРКОТ в номинации «Одежда для детей»
• Маркетплейс здоровья «ЗДРАВСИТИ» в номинации «Маркетплейсы»
• СибТаль в номинации «Инструменты и материалы»
Страховой Дом ВСК в номинации «Услуги безопасности и страхования»
• ТЭС в номинации «Торговые сети»
• ЭКСПОФОРУМ в номинации «Гостеприимство и туризм»
• ANTILOPA в номинации «Обувь для детей»
• CAT STEP в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных»
• GALAXY LINE в номинации «Бытовая техника, электроприборы»
• PLANTIC в номинации «Садовый инвентарь и инструмент»
• SINTEC Lubricants в номинации «Смазочные материалы»
• SOKOLOV в номинации «Ювелирные украшения»
• Triol в номинации «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»
• VARI в номинации «Кухонные принадлежности»
• ICON SKIN в номинациях «Косметика и косметические продукты», «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
• в номинации «Программное обеспечение» - Benzamat и Jalinga
• в номинации «Бытовая химия» - РАПТОР, Breesal, LAMM и Salton
• в номинации «Мебель» - НОНТОН и Lazurit Мебель
• в номинации «Косметика и гигиенические средства для детей» - Gardex и Tanoshi

В первой лиге:

• EUROFOOT в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
• EXPEL в номинации «Бытовая химия»
• KRISTOMS в номинации «Одежда для детей»
• Mr. Mattress в номинации «Товары для сна и отдыха»
• Rock'n Cream в номинации «Хлебобулочные и кондитерские изделия»
• WOG в номинации «Промышленность и производство»
• ZET COLOR в номинации «Косметика и косметические продукты»
• Коту под хвост в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных»

Специальные номинации:

• «Бренд-прорыв» - !DEAS, GenerationS, ICON SKIN и Salton Sport
• «Успешный старт» - Be Up и Masaliti Сosmetics&Parfumes
• «Бренд цифровых коммуникаций» - Страховой Дом ВСК и Jalinga
• «Креативный бренд» - Rivelato
• «Прорыв года» - Salton CleanTech
• «Корпоративный бренд» - VR Concept
• «Социально-ответственный бренд» - Акрон
• «Региональный бренд» - ТЭС

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие во втором отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в октябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:

• Оператор – Агентство Point Passat.
• Партнеры – Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР).
• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР.
• Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты».
• Информационный партнер – Rambler&Co

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