Предприятия «Роснефти» стали победителями конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности

Дочерние предприятия «Роснефти» – Куйбышевский НПЗ, Рязанская НПК и самарские научно-проектные институты признаны лучшими в основных номинациях Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2023 года.

В своей деятельности «Роснефть» уделяет большое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах деятельности. На предприятиях создаются безопасные и комфортные условия труда, реализуются программы профессионального и личностного развития персонала, предоставляется расширенный социальный пакет, ведется работа по развитию здорового и активного образа жизни среди работников и членов их семей.

Куйбышевский НПЗ занял первое место в номинации «За поддержку работников – многодетных родителей и их детей среди организаций производственной сферы». На предприятии уделяется повышенное внимание сотрудникам, воспитывающим трех и более детей. В коллективном договоре для таких семей предусмотрены специальные льготы и выплаты.

Многодетным родителям предоставляются дополнительные отпуска, оказывается материальная помощь, выплачиваются ежемесячные пособия по уходу за детьми до трех лет. На заводе успешно реализуются корпоративные проекты по приобретению жилья, получению образования, оказанию медицинской помощи, организации детского отдыха и санаторно-курортного лечения.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания признана победителем в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Компания предоставляет широкий спектр возможностей для профессионального развития работников и их карьерного роста. Ведется системная работа по адаптации новичков на производстве, развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций. На заводе созданы условия для профессионального и личностного роста молодых специалистов, действует программа «Три ступени», нацеленная на раскрытие потенциала выпускников вузов и колледжей. Приоритетное внимание уделяется подготовке кадров в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа – вуз – предприятие».

Высокую оценку экспертной комиссии получили научно-проектные институты Компании в Самаре за создание благоприятных условий труда. Организации победили в номинациях «За развитие кадрового потенциала», «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы», «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы». Институты НК «Роснефть» используют новейшие методики по развитию и повышению квалификации персонала: сотрудники регулярно участвуют в конференциях различного уровня, проходят обучение в передовых учебных центрах, активно работает программа внутреннего обучения. Работникам с семейными обязанностями предоставляются дополнительные гарантии в вопросах установления режима гибкого рабочего времени, режима неполного рабочего времени. Многодетным семьям гарантированы социальная защищённость и дополнительная поддержка в виде материальных выплат, расширенного добровольного медицинского страхования, поддержка в решении жилищных вопросов и других направлениях.