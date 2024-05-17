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«Роснефть» ввела в эксплуатацию новую лабораторию в Оренбургской области

Самарский научный институт «Роснефти» открыл современную лабораторию в г. Бузулук Оренбургской области. Новое подразделение создано для контроля качества реагентов, применяемых в процессах бурения, добычи и подготовки нефти одного из крупнейших добывающих обществ Компании – «Оренбургнефти».

Лаборатория укомплектована современным и высокоточным оборудованием отечественного производства, которое позволяет осуществлять контроль качества реагентов и их соответствие техническим условиям по основным показателям: температуре застывания, кинематической вязкости, внешнему виду и плотности, скорости коррозии и др.

Ежегодно специалисты лаборатории смогут проводить более 4 тысяч исследований. Расположение объекта в центре нефтедобычи западного Оренбуржья позволит повысить эффективность логистики, обеспечить оперативность проведения исследований и вовлечения химических реагентов в производственные процессы.

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