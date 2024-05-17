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Молодежный день ПМЭФ: наставничество и работа с опытом для формирования будущего России

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Росконгресс

Опубликована деловая программа Международного молодежного экономического форума – Молодежного дня Петербургского международного экономического форума, который пройдет 8 июня в Санкт-Петербурге и завершит работу ПМЭФ-2024. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.

«Тематическое название Международного молодежного экономического форума в 2024 году - «День будущего». Оно отражает приоритеты развития России на ближайшие годы – формирование будущего страны и общества, которое тесно связано с поддержкой деятельности молодых ученых, специалистов, предпринимателей. Важным шагом на пути реализации этой концепции национального развития стал указ Президента Российской Федерации Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». И история, и наставничество апеллируют к опыту, его осмыслению и, таким образом, создают возможности для создания будущего, в котором предстоит действовать молодым людям России», - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Повестка Молодежного дня ПМЭФ-2024 охватывает все сферы профессиональной реализации молодого поколения: меры поддержки научных исследований и проектов, бизнеса, развитие профессиональных сообществ молодежи, международных научных и технологических проектов, вопросы развития искусственного интеллекта, стратегий работы с опытом для развития национального самосознания в разработке и продвижении российских продуктов и технологий. Такой подход позволит создать возможности для реализации талантливой молодежи и сформировать необходимый «кадровый резерв» лучших молодых специалистов в разных сферах для устойчивого развития экономики страны.

В этом году программа форума составлена в кооперации с молодежью и включает в себя практические форматы, которые основываются на обсуждении реальных кейсов и передаче опыта, используют игровые инструменты.

Так, в программе Молодежного дня ПМЭФ-2024 запланировано проведение более 30 мероприятий. Лекции, бизнес-игры и мастер-классы проведут представители российского бизнеса, медийные предприниматели, эксперты в разных сферах деятельности. Участники мероприятий смогут погрузится в процессы создания, реализации, продвижения проектов под руководством опытных наставников и профессионалов своего дела.

Дискуссии деловой программы форума затронут темы осмысления опыта и максимального использования возможностей молодости – «Знать бы в 20». А дискуссия «Мыслить или вычислять?» поставит вопросы границ использования искусственного интеллекта: возможности и угрозы, которые он несет в современный мир и его влияние на биохимию и биофизику человека. Участники сессии «Наука – мода XXI века?» рассмотрят роль и использование современных научных открытий в создании повседневных продуктов и услуг.

Деловая игра «От идеи до продукта» пройдет в условиях, максимально приближенных к работе стартапа. Участники бизнес-симуляции пройдут все этапы – от брейнсторминга и формирования команды своих проектов до создания продукта, выхода на рынок и защиты проектов перед инвесторами. В продолжение вектора наставничества в рамках Менторской гостиной пройдет мероприятие в шоу-формате «Бизнес не спит: разборы 360», где молодые предприниматели смогут получить практические советы по реализации своих идей и проектов.

Также в рамках деловой программы запланирована презентация новых интерактивных решений для вовлечения молодежи в науку – «Короче, это инсайт! Новый формат научных и научно-популярных коммуникаций».

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия – «Основа многополярности – формирование новых центров роста» - раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.

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