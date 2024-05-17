Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Пресс-релиз

«РБК Вино» выступит генеральным информационным партнером площадки «ВиноГрад» на ПМЭФ-2024

close
100%
Росконгресс

«РБК Вино» и тематическая площадка «ВиноГрад» заключили соглашение о информационном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Проект будет информационно поддерживать проходящие на площадке события, а также проведет собственное мероприятие – дискуссию о культуре потребления вина в России.

Площадка «ВиноГрад» – тематическое пространство Фонда Росконгресс, посвященная виноделию и виноградарству. Деловая и презентационная программа «ВиноГрада» соберет участников в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) для обсуждения стратегий развития и перспектив отечественного виноградарства и виноделия.

«Российское виноделие переживает череду позитивных изменений внутри индустрии и заодно способствует развитию самого широкого спектра смежных областей – от сельскохозяйственного машиностроения до туризма и гастрономии. Но главное – растет качество вин отечественного производства. Все происходящее на площадке «ВиноГрад» в рамках Форума в этом году поможет их дальнейшему продвижению, ведь успехи наших виноделов должен оценить по достоинству самый широкий круг потребителей», – считает Первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут.

«РБК Вино» – новый проект РБК о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках. Проект посвящен повышению культуры потребления в России, популяризации российских вин и энотуризма в России. 17 мая РБК объявил о запуске проекта и партнерстве с Артуром Саркисяном. Теперь РБК и Артур Саркисян будут совместно выпускать авторские гиды «Российские вина» и «Армянские вина», как в печатном, так и в цифровом формате. Уникальная база данных по винам России, которую Артур Саркисян создавал более 20 лет, впервые станет доступна в онлайн-формате на сайте «РБК Вино».

«Проект «РБК Вино» – часть ведущего делового медиа, наше сотрудничество с площадкой «ВиноГрад» поможет рассказать о вопросах, значимых для винодельческой отрасли, самой широкой аудитории. Сотрудничество издания с площадкой «ВиноГрад» на ПМЭФ станет еще одним шагом в популяризации российского вина и повышении культуры потребления в России», – прокомментировала издатель «РБК Вино» Светлана Варенникова.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Картина дня
Орбан: Фицо находится между жизнью и смертью
Военная операция на Украине, день 814-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 814-й день
В Туапсе потушили пожар на НПЗ после падения дрона
Российские биологи предложили делать пищевые добавки из листьев солодки
УрФУ: не только корень, но и листья солодки полезны для здоровья
В Белгороде объявили ракетную опасность
Россиянин похитил трехлетнего сына у покинувшей его после скандала супруги
Правый нидерландский политик Вилдерс призвал страну выйти из ЕС
Новости и материалы
Путин заявил, что он не знает ответы на все вопросы
Сибирячка с ножом караулила прохожих у детского дома
МИД Китая напрямую обвинил США в эскалации кризиса на Украине
В России запустили продажи нового кроссовера Toyota
Политолог: визит Путина в Китай затмил ухищрения Макрона
В Белгороде отменили режим ракетной опасности
Microsoft все-таки отключила российские компании от своих облачных сервисов
Стало известно, какие продукты содержат природные токсичные вещества
«Аэрофлот» закупит самолеты Ту-214 у «Ростеха»
В МИД РФ пообещали зеркально отвечать Западу на ядерные угрозы
Ученые России и Китая совместно работают в области эко-технологий
«Барселона» окончательно решила избавиться от тренера
ВСУ превратили психбольницу в опорный пункт
Возлюбленная Джейсона Стетхэма с детьми посетила прием короля Карла III
Появилось видео, как голого владивостокчанина, разбившего палкой 10 машин, связали в аптеке
В деле Промеса нет изменений, несмотря на освобождение из-под стражи
Ведущая Первого канала вышла в свет в рубашке своего мужа
Рэпер Птаха погасил миллионный долг перед налоговой
Все новости
Еще один лидер пропустит конференцию по Украине в Швейцарии
Россия решила оставить США без парадов Победы
Фемактивистку Маршенкулову заочно арестовали в РФ после слов о Владлене Татарском
Ряду предприятий РФ грозит банкротство из-за майских заморозков
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
В Москве судят участников ЧВК ЕНОТ. Им грозит до 17 лет за нападения на предпринимателей
«Ъ»: бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет за нападения и кражи в составе ОПГ
Из смертников в актеры: Дэнни Трехо — 80
Фильм Гая Ричи стал лучшей новинкой проката в России
Птаха задолжал налоговой почти миллион рублей
Избавиться от повышенного давления навсегда. Как в России лечат гипертонию
Кардиолог Блинова: в 80-90% случаев установить точную причину гипертонии нельзя
«Самое опасное — это буллинг». Какие обязанности есть у учителя?
Педагог Жаборовский: учитель не имеет права игнорировать буллинг
«Положение отчаянное»: НАТО все ближе к отправке военных на Украину
Госдеп США: положение ВСУ на фронте невероятно отчаянное
В Москве чеченцы окружили отдел полиции из-за сбежавшей родственницы. Она боится, что ее убьют
В Москве чеченская семья окружила отделение полиции, чтобы забрать родственницу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами