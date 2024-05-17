«РБК Вино» выступит генеральным информационным партнером площадки «ВиноГрад» на ПМЭФ-2024

«РБК Вино» и тематическая площадка «ВиноГрад» заключили соглашение о информационном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Проект будет информационно поддерживать проходящие на площадке события, а также проведет собственное мероприятие – дискуссию о культуре потребления вина в России.

Площадка «ВиноГрад» – тематическое пространство Фонда Росконгресс, посвященная виноделию и виноградарству. Деловая и презентационная программа «ВиноГрада» соберет участников в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) для обсуждения стратегий развития и перспектив отечественного виноградарства и виноделия.

«Российское виноделие переживает череду позитивных изменений внутри индустрии и заодно способствует развитию самого широкого спектра смежных областей – от сельскохозяйственного машиностроения до туризма и гастрономии. Но главное – растет качество вин отечественного производства. Все происходящее на площадке «ВиноГрад» в рамках Форума в этом году поможет их дальнейшему продвижению, ведь успехи наших виноделов должен оценить по достоинству самый широкий круг потребителей», – считает Первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут.

«РБК Вино» – новый проект РБК о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках. Проект посвящен повышению культуры потребления в России, популяризации российских вин и энотуризма в России. 17 мая РБК объявил о запуске проекта и партнерстве с Артуром Саркисяном. Теперь РБК и Артур Саркисян будут совместно выпускать авторские гиды «Российские вина» и «Армянские вина», как в печатном, так и в цифровом формате. Уникальная база данных по винам России, которую Артур Саркисян создавал более 20 лет, впервые станет доступна в онлайн-формате на сайте «РБК Вино».

«Проект «РБК Вино» – часть ведущего делового медиа, наше сотрудничество с площадкой «ВиноГрад» поможет рассказать о вопросах, значимых для винодельческой отрасли, самой широкой аудитории. Сотрудничество издания с площадкой «ВиноГрад» на ПМЭФ станет еще одним шагом в популяризации российского вина и повышении культуры потребления в России», – прокомментировала издатель «РБК Вино» Светлана Варенникова.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.