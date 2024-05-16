«Роснефть» провела в Красноярске экологическую акцию «Бегом убираться!»

Работники «Востсибнефтегаза» (дочернее предприятие «Роснефти») совместно с активистами «Движения первых» собрали 400 кг мусора в рамках экологической акции «Бегом убираться!». 70 волонтеров приняли участие корпоративном забеге, который прошел на острове Отдыха г. Красноярска.

Один из главных приоритетов деятельности «Роснефти» − бережное отношение к природным ресурсам. Компания уделяет большое внимание вопросам ответственного отношения к окружающей среде и обеспечению экологической безопасности. Дочерние предприятия Компании реализуют ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Экологическая акция началась с танцевальной разминки. В ходе забега на дистанцию 3,5 км участники собрали бытовой мусор: пластик, стекло, металл и бумагу. Всего за четыре года проекта экоактивисты предприятия очистили остров от более чем 1,3 т мусора.

Волонтеры предприятия принимают активное участие в общероссийских экологических акциях, благоустраивают и очищают береговые зоны водоемов от бытового мусора. «Востсибнефтегаз» также на ежегодной основе реализует мероприятия по лесовосстановлению и воспроизводству водных биологических ресурсов. Кроме того, благодаря грантовой программе предприятия проводятся научные исследования для решения актуальных задач, в том числе связанных с изучением и сохранением окружающей среды Эвенкийского района Красноярского края.