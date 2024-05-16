Турнир по парусному спорту на ПМЭФ пройдет в международном формате

Яхтсмены из России, Белоруссии, Сербии и Германии примут участие в регате имени Председателя Президиума, Первого Вице-президента Всероссийской Федерации Парусного спорта Игоря Ченцова, которая включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Соревнования пройдут с 30 мая по 2 июня в яхт-клуб «Пестово» в Московской области.

Регата имени Ченцова откроет серию Tenzor International Cup, которая посвящена памяти выдающихся людей в парусном спорте.

«На ПМЭФ уже проходили международные турниры среди клубных команд по дзюдо, боксу и велоспорту. Парусный спорт расширил линейку этих возможностей. Отмечу качественную работу организаторов по взаимодействию с зарубежными коллегами. Важно, что имя Игоря Ченцова продолжает работать на российский парусный спорт», – сказал директор ЦСП сборных России, член Наблюдательного совета Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.

Одним из фаворитов турнира и всей серии будет сербская команда ZID artSailing Team, за которую выступят серб Зоран Паунович, немец Дастин Бальдевайн и два россиянина – Андрей Кирилюк и Даниил Банаян.

«Нести флаг и представлять того, кем ты являешься, важно также, как и нести свое имя. Ни в коем случае нельзя забывать корни, без которых человек перестает быть собою», – сказал рулевой и капитан команды ZID art Sailing Team Зоран Паунович.

Белорусские яхтсмены выступят в регате в составах трех команд. Титулованные мастера спорта международного класса Даниил Одинцов и Сергей Десюкевич будут представлять экипажи Tenzor Team и Skolkovo SailingTeam-3, а многократный участник и призер международных регат Илья Страх многие годы является незаменимым шкотовым команды PAVETRA.

«Участие иностранных яхтсменов и команд в парусных соревнованиях, проводимых в России, – это большой вклад в будущее. Такие регаты, как Tenzor International Cup помогают российским и белорусским спортсменам поддерживать высокий спортивный уровень и позволяют сохранять готовность быть конкурентоспособными на мировых парусных гонках», – сказал Дмитрий Одинцов.

Поддержку первому этапу проекта оказывают Всероссийская Федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.

Серия Tenzor International Cup объединит четыре этапа, которые пройдут с июня по ноябрь в подмосковном Пестово и в Сочи. Общий призовой фонд турнира составит два миллиона рублей.