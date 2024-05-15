Опубликована полная деловая программа Петербургского международного экономического форума – 2024

На официальном сайте Петербургского международного экономического форум, который состоится с 5 по 8 июня 2024 года в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге, опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Программа охватывает широкий круг вопросов: от развития международных экономических отношений и технологической трансформации до приоритетных направлений социального развития и жизни современного общества. Главная тема 27-го Петербургского международного экономического форума – «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

«В подготовке деловой программы ПМЭФ внимание будет традиционно уделено ключевым вопросам международной повестки. Кроме того, в мероприятиях программы Форума отражены цели развития нашей страны, согласно указу главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, ПМЭФ вновь станет местом, формирующим глобальное информационное поле. География участников позволяет судить о высоком интересе иностранных гостей и участников к дискуссиям на площадке Форума: на текущий момент свое участие уже подтвердили более 6 тысяч участников из 111 стран и территорий, и их число растет с каждым днем. Уверен, что итоги диалога бизнеса, органов власти, государственных и коммерческих структур способствуют реализации целей устойчивого развития России и других стран», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Основная деловая программа ПМЭФ-2024 разделена на 4 тематических блока, которые отвечают основной миссии Форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами Российской Федерации. Центральным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание.

В фокусе сессий и панельных дискуссий направления «Переход к многополярной модели мировой экономики»: финансовая культура как драйвер экономического развития государства, финтех, цифровая торговля и банкинг, вопросы мировой продовольственной безопасности, современные межкультурные проекты, экология, сотрудничество стран объединений ЕАЭС, ШОС и БРИКС, большое Евразийское партнерство, женское лидерство и многое другое – всего более 30 мероприятий, посвященных вопросам эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран.

Также в рамках этого трека деловой программы ПМЭФ состоятся сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Конфликт или гармония? Секрет правильного развития в XXI веке», заседание Электроэнергетического совета СНГ и Российско-Африканская конференция «Вода дороже золота».

Второй тематический блок деловой программы ПМЭФ-2024 – «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» – посвящен ключевым драйверам экономического роста. В программе этого направления состоится более 30 отдельных мероприятий. Эксперты обсудят вопросы обеспечения устойчивого развития за счет использования внутренних, «скрытых» ресурсов: развития перспективных территорий, туризма, инфраструктуры, эффективного недропользования, креативных индустрий и малых технологических компаний. Отдельное внимание будет уделено экономике данных и цифровой трансформации государства, а также развитию транспорта, российскому автопрому, новым глобальным проектам российского спорта, технологическому предпринимательству и планам развития малых городов.

Также в рамках блока «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» на площадке ПМЭФ пройдут презентации национального стандарта «Индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг)» и результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

«Технологии, обеспечивающие лидерство» – третий тематический блок мероприятий 27-го Петербургского международного экономического форума. Запланированы сессии и деловые встречи, на которых будут обсуждаться стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики – от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса. Участники обсудят «болезнь X», будущее поколений Y и Z, инноваторство как новую ментальность, защиту прав граждан в интернете, использование искусственного интеллекта и расширение его возможностей, развитие технологий в здравоохранении и глобальное участие технологий в жизни современного человека.

Отдельным треком в программе выделена тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства», где обсудят вопросы влияния искусства на личность, инвестиции в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития. Участники деловых сессий затронут в том числе социальные темы, такие как поддержка многодетных семей и ветеранов, влияние благотворительных организаций и волонтерства на экономику. Мероприятия этого направления состоятся в тематическом пространстве «Здоровое общество» на площадке ПМЭФ. Также здесь пройдут мероприятия одноименной экосистемы: ключевые игроки сферы здравоохранения презентуют прорывные свои технологические проекты и инновационные разработки.

Всего на площадке Петербургского международного экономического форума в этом году состоится свыше 100 панельных сессий и дискуссий. Кроме того, в рамках программы ПМЭФ-2024 запланированы более 10 бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС – АСЕАН, Россия – Африка, Россия – Латинская Америка, Россия – Китай, Россия – ЮАР и другие двусторонние встречи. Традиционно на ПМЭФ состоятся бизнес-завтраки, посвященные технологическим инновациям в экономике и вопросам развития современного общества. Также участники смогут принять участие в работе специализированных деловых площадок – в рамках программы ПМЭФ состоятся форумы «Деловой двадцатки», креативного бизнеса и «Лекарственная безопасность».

Свои двери для гостей и участников откроют традиционные тематические пространства. Так, флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере технологий, науки и венчурных инвестиций «Территория инноваций» предстанет в этом году в новом формате и займет площадь свыше 1.000 квадратных метров. На тематической площадке Urban Hub эксперты обсудят развитие исследований и деловой кооперации в области урбанистики. Пространство «Russian Design Space» станет местом встречи для экспертов индустрии дизайна, представителей производственных компаний, образовательных учреждений, институтов развития и творческих союзов.

5 июня в рамках ПМЭФ состоится IX Российский форум малого и среднего предпринимательства. В мероприятии примут участие представители федеральной и региональной власти, банковского сектора, институтов развития, бизнес-объединений и предприниматели со всех регионов страны и из дружественных государств.

Девизом Международного молодежного экономического форума 2024, который состоится 8 июня, станет «День будущего». В его программу войдут практико-ориентированные лекции, мастер-классы и экспертные сессии на актуальные для молодежи темы.

Ознакомиться с полной деловой программой ПМЭФ-2024 можно на официальном сайте Форума.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге. Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс. Главная тема мероприятия – «Основа многополярности – формирование новых центров роста» – раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.