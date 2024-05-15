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Представители более 110 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2024 на текущий момент

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

«В настоящее время свое участие в Форуме подтвердили 6000 человек из более чем 110 стран и территорий. Международное сотрудничество на площадке ПМЭФ является ключевым фактором, способствующим развитию взаимовыгодных отношений между странами и компаниями. Участники имеют возможность обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом, создавать новые партнерские кооперации. Это содействует укреплению доверия между странами, расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и созданию благоприятной международной экономической среды. ПМЭФ является платформой, где структурированный и целенаправленный диалог между участниками мирового бизнеса и государственных деятелей способствует развитию эффективного международного сотрудничества», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

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