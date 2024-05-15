Опубликована архитектура деловой программы форума «Лекарственная безопасность» на ПМЭФ-2024

На официальном сайте Российского фармацевтического форума «Лекарственная безопасность» опубликована архитектура деловой программы. Мероприятие состоится в стартовый день Петербургского международного экономического форума, 5 июня 2024 года.

Организаторы – Фонд Росконгресс и Министерство здравоохранения Российской Федерации при поддержке подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. Форум проводится ежегодно и является ведущей площадкой для обсуждения технологического суверенитета в фармацевтической отрасли с участием зарубежных стран.

«Форум «Лекарственная безопасность» – ежегодное флагманское событие фармацевтической отрасли. Четвертый год подряд в стартовый день Петербургского международного экономического форума собираются ведущие представители отрасли, представители органов власти и общественных организаций. Форум проходит с участием международного экспертного сообщества, мы укрепляем сотрудничество с дружественными странами, открыты к обмену опытом и реализации совместных проектов, направленных на укрепление лекарственной безопасности на территории наших стран», – отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета по охране здоровья Александр Петров.

В соответствии с текущим председательством Российской Федерации в БРИКС значимую часть деловой программы мероприятия составят вопросы, связанные с развитием долговременного плодотворного сотрудничества между странами объединения в сфере охраны здоровья, развития высоких технологий и фармацевтической отрасли. Пленарная сессия Форума – «Лекарственная безопасность на пространстве БРИКС».

Среди ключевых тем для обсуждения в рамках Форума заявлены: «Фарма-2030» и курс на долгосрочное планирование; новые подходы к обращению лекарственных препаратов; редкие заболевания и инновационные подходы в терапии, обеспечении пациентов и создании отечественного производства орфанных препаратов; будущее в диагностике и лечении аутоиммунных заболеваний; биомедицинские технологии как основа технологического суверенитета; аптечные сети и дистрибьюторское звено: стратегии успешного партнерства; еда как лекарство, а также как отечественной фармацевтической продукции завоевать доверие потребителя и другие.

Официальный сайт мероприятия: pharmforum.org.