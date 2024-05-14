Сотрудники «Роснефти» стали победителями межрегионального фестиваля по акробатическому рок-н-роллу в Тюмени

Сотрудники «РН-Уватнефтегаз» и научного института в Тюмени (входят в НК «Роснефть») стали победителями межрегионального фестиваля по акробатическому рок-н-роллу. Более 450 спортсменов из 9 регионов соревновались на крупнейших спортивных площадках Тюмени.

Поддержка массового спорта в регионах деятельности – одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия. «Роснефть» также поддерживает любительский спорт и проводит масштабную работу по популяризации здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности.

Команда «РН-Уватнефтегаза» по акробатическому рок-н-роллу существует с 2017 года. За это время команда неоднократно входила в число 20 лучших команд Всероссийских соревнований и занимала призовые места в региональных фестивалях по этому виду спорта.

Соревнования в Тюмени проходили в личном и групповом зачете по различным массовым дисциплинам. Коллектив сотрудниц предприятий «Роснефти» в Тюмени занял 1-е место в дисциплине «Формейшн-мини». Призерами второй и третьей степени стали дуэты работников и детей сотрудников «РН-Уватнефтегаз».

«РН-Уватнефтегаз» принимает участие в развитии детского и юношеского спорта в Тюменской области. Ежегодно при поддержке предприятия проводятся соревнования юных спортсменов и обновляется материальная база спортивных учреждений.

В 2024 году благодаря поддержке нефтяников в Тюмени состоялись Первенство Уральского федерального округа по греко-римской борьбе и Межрегиональный турнир по дзюдо среди юниоров. Кроме того, сотрудники «РН-Уватнефтегаза» приняли участие в самых масштабных корпоративных соревнованиях «Роснефти» по сдаче нормативов ВФСК ГТО.