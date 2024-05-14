«Востсибнефтегаз» высадил сосновую аллею в честь юбилея предприятия

В преддверии празднования своего 30-летия «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее предприятие «Роснефти», подарила Красноярску новую сосновую аллею. По инициативе нефтяников на ранее пустующей территории было высажено 100 зеленых сосен.

Хвойные деревья были выбраны для посадки не случайно – они отлично приживаются в условиях северного климата. Новая аллея поможет поддержать разнообразие местных экосистем и повысить качество воздуха и воды, а также снизить уровень шума. Кроме того, зеленые насаждения делают условия жизни населения более благоприятными и способствуют укреплению здоровья жителей района.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Компания реализует ряд масштабных экологических программ и является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства. Компания ежегодно инвестирует значительные средства в природоохранную деятельность.

«Востсибнефтегаз» регулярно проводит экологические акции в регионе. В апреле этого года специалисты компании с семьями собрали почти 400 кг мусора в рамках ежегодного плоггинга-забега. Кроме того, в ходе различных акций нефтяники собрали уже более 1,3 т мусора, высадили более 1,5 млн сеянцев деревьев, выпустили в сибирские водоемы 950 тыс. мальков ценных пород рыб – осетра, пеляди и стерляди. Предприятие также ежегодно поддерживает научное сообщество в поиске решения важных экологических задач Эвенкийского района Красноярского края.