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Пресс-релиз

Официальным автомобилем ПМЭФ-2024 выступит премиальный бренд HONGQI

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Росконгресс

На протяжении всех дней работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для передвижения его спикеров и партнеров будут использоваться автомобили премиального бренда из Китая – HONGQI (Хончи).

На данный момент HONGQI присутствует на рынках 28 стран, в частности – Бахрейна, Германии, Дании, Израиля, Катара, Норвегии, Нидерландов, ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппин, Швеции, и ряда других. В 2023 году бренд официально вышел и на рынок России.

«Новый официальный автомобиль Форума поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2024. Мы надеемся, что официальные лица и гости Форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнерству с HONGQI», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Помимо формирования официального парка мероприятия, в рамках выставочной экспозиции ПМЭФ-2024 HONGQI представит участникам и гостям Форума флагманские модели и новинки российской модельной линейки бренда.

«Бренд HONGQI обладает богатым наследием, многолетним опытом создания представительских автомобилей. Это делает его поистине уникальным не только для автомобильной промышленности Китая, но и для России. Участие HONGQI в крупнейшем событии мира российской экономики и бизнеса полностью соответствует политике позиционирования Брендом своих автомобилей. Как в Китае, так и в России – они адресуются наиболее успешной, состоятельной аудитории, продвигаются в деловых и политических кругах. Данное условие необходимо для ведения бизнеса премиального автомобильного бренда. Для HONGQI участие в ПМЭФ вполне логично и важно в плане развития присутствия на российском рынке, формирования того имиджа, к которому Бренд здесь стремится. HONGQI гордится тем, что Бренду доверено стать официальным автомобильным партнером столь значимого мероприятия. Со своей стороны, в рамках предстоящего форума HONGQI также готов делиться своим опытом и современными инновационными наработками», – прокомментировал официальный дилер HONGQI «Авангард».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

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