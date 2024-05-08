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Пресс-релиз

При поддержке «Роснефти» на выставке «Россия» состоялся концерт Хора Сретенского монастыря

На Главной уличной сцене ВДНХ 10 мая при поддержке «Роснефти» состоялось выступление Хора Сретенского монастыря, который исполнил песни, приуроченные к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Концертная программа «Песни Великой Победы» включала лучшие композиции времен Великой Отечественной войны, а также произведения более поздних лет. Многочисленные гости концерта услышали музыку и поэзию, которые напомнили о героических подвигах тех, кто приближал Победу на фронте и в тылу.

По окончании концерта в павильоне «Роснефти» прошла автограф-сессия артистов хора, а также тематическая викторина с призами.

Хор Сретенского монастыря является одним из самых известных церковных хоровых коллективов России. Хор обладает уникальной исполнительской манерой, которая позволяет по-новому услышать и прочувствовать как духовную музыку, так и известные народные и популярные песни. Коллектив побывал уже более чем в 45 странах и выступал на самых знаменитых сценах.

«Роснефть» оказывает поддержку Хору Сретенского монастыря с 2015 года. За это время музыкальный коллектив с большим успехом провел множество концертных туров, среди которых: «Роснефть. Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь».

В конце марта в павильоне «Роснефти» на ВДНХ состоялась презентация новой музыкальной программы Хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей». В рамках тура, который продлится до 3 июля, концерты коллектива проходят в 16 российских городах. Со сцен Хор исполняет песни старшего поколения, в которых запечатлены важные вехи истории страны. Среди них - «Выйду ночью в поле с конем», «Отче наш», «Этот мир придуман не нами», «Подмосковные вечера», «Тонкая рябина», «Кукушка», «Надежда» и др.

«Роснефть» активно участвует в значимых событиях и явлениях российской культурной жизни, традиционно поддерживает масштабные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны, развитие науки, культуры, образования и спорта. В частности, компания оказывает поддержку театру балета Бориса Эйфмана, Мариинскому театру, Государственному Эрмитажу. В прошлом году при поддержке компании в Эрмитаже открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвященные периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. Экспозиция размещена в Главном музейном комплексе.

Ранее при участии компании в Эрмитаже прошли выставки «Линия Рафаэля», посвященная феномену Рафаэля Санти, «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания». Кроме того, в музее также работает постоянная экспозиция «Античная колонизацияк Северного Причерноморья».

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