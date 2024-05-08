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Сотрудники «Роснефти» высадили в Тюмени рябиновую аллею

Сотрудники «РН-Уватнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») высадили аллею рябин в сквере Гимназистов в Тюмени. Экологическая акция приурочена к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания повышает экологичность производства и минимизирует воздействие на окружающую среду. Компания и ее дочерние общества принимают участие в различных экологических инициативах по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

В посадке рябин приняли участие сотрудники и ветераны предприятия, молодые специалисты, дети нефтяников и учащиеся «РН-класса» школы №25 г.Тюмени. Акция символизирует преемственность поколений и станет вкладом в сохранение исторической памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Экологи предприятия выбрали для посадки деревья с закрытой корневой системой и высотой более двух метров, что создает благоприятные условия для приживаемости растений.

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