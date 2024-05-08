На ПМЭФ-2024 обсудят главную цель развития России — народосбережение

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Документ определяет направления и целевые показатели для обеспечения устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан, основываясь на традиционных российских духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей, обеспечения безопасности государства и общественной безопасности, открытости внешнему миру, экономического развития, основанного на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и технологичности.

«В этой связи важно отметить, что объявленные указом цели развития нашли отражение в архитектуре деловой программы Петербургского международного экономического форума-2024. Каждый трек включает мероприятия, направленные на всестороннее обсуждение как текущих задач развития России, ее роли и места в новой структуре мировой экономики и международных отношений, так и стратегии реализации национальных идей. В том числе, акцент в повестке Форума будет сделан на стратегии народосбережения России и повышении качества жизни граждан, как одного из ключевых факторов укрепления России», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Так, вопросы сохранения населения, укрепления здоровья и повышения благополучия людей, поддержки семьи, создания возможностей реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности будут затронуты в рамках трека «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Одной из важных тем этого направления также станет обсуждение стратегий создания комфортной и безопасной среды для жизни и достижения экологического благополучия страны.

Треки «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» и «Технологии, обеспечивающие лидерства» раскроют возможности устойчивого и динамичного развития российской экономики, инструментов и программ достижения технологического лидерства, а также расскажут о реализации национальных проектов в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге. Организатором форума выступает фонд «Росконгресс». Главная тема мероприятия — «Основа многополярности — формирование новых центров роста» — раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.